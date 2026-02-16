Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
В Волгоградской области неделя начнётся со шквалистого ветра, гололёда и тумана

Гидрометцентр вновь объявил для Волгоградской области жёлтый уровень погодной опасности. По информации специалистов, в регионе ожидается ухудшение видимости, гололёд и шквалистый ветер.

Усиление ветра произойдёт на фоне резкого потепления, которое принесёт в регион атлантический циклон. Метеорологи прогнозируют, что уже в ночь с 15 на 16 февраля порывы должны были усилиться до 15-18 м/с. С 9:00 16 февраля местами ветер усилится до 20-25 м/с. Шквалистые порывы ожидаются в регионе вплоть до вечера понедельника. С 18:00 16 февраля и вплоть до полуночи 17 февраля порывы уменьшатся до 15-20 м/с.

Из-за ночных заморозков и пограничного температурного режима специалисты ожидают усиление туманов, а также образование гололёдно-изморозевых явлений. На дорогах возможна гололедица. Предупреждение по обоим погодным факторам будет действовать как минимум до 18:00 18 февраля.

Отметим, как ранее сообщала редакция. Надвигающийся циклон может рекордно «прожарить» Волгоградскую область. В середине февраля температура может повыситься вплоть до +7…+12°C.

