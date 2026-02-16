



Гидрометцентр вновь объявил для Волгоградской области жёлтый уровень погодной опасности. По информации специалистов, в регионе ожидается ухудшение видимости, гололёд и шквалистый ветер.

Усиление ветра произойдёт на фоне резкого потепления, которое принесёт в регион атлантический циклон. Метеорологи прогнозируют, что уже в ночь с 15 на 16 февраля порывы должны были усилиться до 15-18 м/с. С 9:00 16 февраля местами ветер усилится до 20-25 м/с. Шквалистые порывы ожидаются в регионе вплоть до вечера понедельника. С 18:00 16 февраля и вплоть до полуночи 17 февраля порывы уменьшатся до 15-20 м/с.

Из-за ночных заморозков и пограничного температурного режима специалисты ожидают усиление туманов, а также образование гололёдно-изморозевых явлений. На дорогах возможна гололедица. Предупреждение по обоим погодным факторам будет действовать как минимум до 18:00 18 февраля.

Отметим, как ранее сообщала редакция. Надвигающийся циклон может рекордно «прожарить» Волгоградскую область. В середине февраля температура может повыситься вплоть до +7…+12°C.

Фото из архива ИА «Высота 102»