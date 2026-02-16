Отправка писем с 1 марта станет дороже для волгоградцев





С 1 марта для жителей Волгоградской области начнут действовать новые тарифы на отправку писем. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В министерстве пояснили, что мера направлена на финансовое оздоровление «Почты России» и стабилизацию ее работы в долгосрочной перспективе. В связи с тем, что стоимость почтовых услуг росла меньше инфляции, расходы компании увеличивались. Индексация направлена на компенсацию данного факта.

Теперь письмо веслом до 20 г будет стоить 48 рублей, заказное до 20 г – 97 рублей, а письмо с объявленной ценностью до 20 г – 215 рублей. Также подорожают тарифы на бандероль – простая бандероль от 100 г будет стоить 100 рублей, а заказная – 155 рублей.