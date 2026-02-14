Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Волгоградская область вошла в ТОП-10 регионов по низкой безработице

Волгоградская область заняла 6-е место среди российских регионов по минимальному уровню безработицы. Об этом заявил председатель регионального комитета по труду и занятости Дмитрий Локтионов на последнем заседании областной думы в рамках выступления на парламентском часе. Так, по данным на конец декабря, в Волгоградской области уровень зарегистрированной безработицы составил 0,2%. Меньше среди регионов ЮФО было только в Севастополе – 0,1%. В Калмыкии этот показатель оказался на уровне 0,6%.

При этом по информации Росстата, за период с октября по декабрь 2025 года Волгоградская область оказалась среди регионов ЮФО по данному показателю на первом месте. За три месяца уровень регистрируемой безработицы в в регионе составил 1,8%. В том же Севастополе было 1,9%. Для сравнения: в Калмыкии он составил  3%.

С октября по декабрь 2025 года в Волгоградской области насчитывалось 23,6 тысячи безработных, а количество занятых в экономике региона составляло 1 миллион 269 тысячи 300 человек.

Между тем, по заявлению Дмитрия Локтионова, к 2036 году в регионе планируют выйти на рекордно низкий уровень безработицы – всего 0,18%.
 



