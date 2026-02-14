Волгоградская область вошла в ТОП-10 регионов по низкой безработице





Волгоградская область заняла 6-е место среди российских регионов по минимальному уровню безработицы. Об этом заявил председатель регионального комитета по труду и занятости Дмитрий Локтионов на последнем заседании областной думы в рамках выступления на парламентском часе. Так, по данным на конец декабря, в Волгоградской области уровень зарегистрированной безработицы составил 0,2%. Меньше среди регионов ЮФО было только в Севастополе – 0,1%. В Калмыкии этот показатель оказался на уровне 0,6%.

При этом по информации Росстата, за период с октября по декабрь 2025 года Волгоградская область оказалась среди регионов ЮФО по данному показателю на первом месте. За три месяца уровень регистрируемой безработицы в в регионе составил 1,8%. В том же Севастополе было 1,9%. Для сравнения: в Калмыкии он составил 3%.С октября по декабрь 2025 года в Волгоградской области насчитывалось 23,6 тысячи безработных, а количество занятых в экономике региона составляло 1 миллион 269 тысячи 300 человек.Между тем, по заявлению Дмитрия Локтионова, к 2036 году в регионе планируют выйти на рекордно низкий уровень безработицы – всего 0,18%.