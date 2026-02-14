Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Волгоградский профессор высказалась о будущем банковских вкладов

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС, почетный работник сферы образования РФ Ирина Максимова рассказала ИА «Высота 102» о способах сохранения сбережений, которым, на ее взгляд, можно доверять. Одним из способов сохранения и накопления сбережений являются банковские вклады. По мнению собеседника, они никогда не потеряют своей актуальности, так как имеют наиболее низкие риски утраты финансовых активов. Главное в этом вопросе – выбрать наиболее выгодный вклад, что волгоградцы могут сделать самостоятельно благодаря возросшему уровню финансовой грамотности. Какие алгоритмы нужно при этом соблюсти?

Надежность банка

При выборе коммерческого банка, конечно, нужно учитывать несколько критериев. Среди самых главных –  участие банка в системе страхования вкладов. Хотя в настоящее время ЦБ России ужесточил требования к финансовой устойчивости коммерческих банков и на рынке работают банки только с высокими показателями надежности, но случаи отзыва лицензий все же есть. Так, в 2025 году потеряли лицензии и прекратили свою деятельность ПромТрансбанк и АО Таврический банк. Информацию по рейтингам банков и участию в программе страхования вкладов лучше всего смотреть на официальном сайте ЦБ Роcсии – cbr.ru, - советует профессор.

Гарантия возврата

Тем клиентам, которые опасаются, что, положив деньги в банк, они столкнутся с трудностями при возврате вклада, волноваться не стоит, говорит Ирина Максимова. 

Ошибочно мнение, что вклад нельзя забрать обратно, если он размещен на длительный срок. Деньги клиента банк обязан вернуть по первому требованию. Однако, если клиент расторгает договор банковского вклада, проценты по вкладу он не получает. Поэтому разумнее размещать сбережения сразу по двум видам вкладов: на более короткий (траты на срочные нужды) и длительный срок, - продолжает собеседник.

С гарантиями  банков по возврату вкладов также можно ознакомиться в открытом доступе, в частности, на сайте Агентства по страхованию вкладов (российской государственной корпорации, созданной в 2024 году для обеспечения функций системы страхования вкладов) – на сайте asg.org.ru или на том же сайте ЦБ России. На этих ресурсах размещена информация, какие коммерческие банки участвуют в Программе страхования вкладов.

При размещении вклада в коммерческом банке, даже если банк участвует в Программе страхования вклада, нужно учитывать максимальный размер вклада для физических лиц, который  может быть возвращен по Программе страхования, то есть не более 1,4 млн руб. в одном коммерческом банке. Подробно о государственной Программе страхования вкладов можно посмотреть на сайтах ЦБ России и Агентства по страхованию вкладов, – рекомендует  Ирина Васильевна.

Фото сгенерировано ИИ

