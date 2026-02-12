Росавиация 12 февраля открыла для полетов небо над Волгоградом

Ограничения на прием и посадку воздушных судов, которые действовали в аэропорту Волгограда в целях безопасности полётов с 00:44 мск 12 февраля из-за угроз атак ВСУ, сняты в 06:13 мск. Об этом сообщила Росавиация.

Согласно данным справочной аэропорта, на данный момент задержек в расписании нет.

Напомним, что этой ночью в Волгоградской области была объявлена беспилотная, а следом и ракетная опасность. Отбой ракетной опасности объявлен в 06:12 мск 12 февраля.





