ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Росавиация 12 февраля открыла для полетов небо над Волгоградом

Ограничения на прием и посадку воздушных судов, которые действовали в аэропорту Волгограда в целях безопасности полётов с 00:44 мск 12 февраля из-за угроз атак ВСУ, сняты в 06:13 мск. Об этом сообщила Росавиация.

Согласно данным справочной аэропорта, на данный момент задержек в расписании нет.

Напомним, что этой ночью в Волгоградской области была объявлена беспилотная, а следом и ракетная опасность. Отбой ракетной опасности объявлен в 06:12 мск 12 февраля.


07:00
Беспилотная опасность отменена в Волгоградской области спустя 6 часов
06:44
Под Волгоградом развернули ПВР после ракетной атаки ВСУ
06:40
Росавиация 12 февраля открыла для полетов небо над Волгоградом
06:24
Отбой ракетной опасности объявлен в Волгоградской области
05:56
Объект Минобороны загорелся под Волгоградом после ракетной атаки на регион
22:04
Стоимость огурцов в Волгограде превысила 300 рублей
21:37
Госжилнадзор предупредил волгоградские УК о сходе ледовых лавин
21:24
В Волгоградской области за 6 лет построили 5,1 млн кв.метров жилья
20:49
Жителей Волгограда и Волжского встревожил звук взрыва
20:28
Волгоградка год «кошмарила» соседей ночными дискотеками с матерком
20:03
Росстат зафиксировал новый виток подорожания бензина в Волгограде
19:42
Волгоградцев успокоили: повышения тарифов на услуги УК не будет
19:23
Новые льготы и автовычеты: волгоградцам рассказали об изменениях в налоговом законодательстве
18:46
В пойме под Волгоградом построят 38 водопропускных сооружений за 2,4 млрд рублей
18:11
Волгоградцы сняли на видео спасение теплохода, застрявшего во льдах у Сарпинского
17:56
В Волгограде детсад выплатит 50 тыс. рублей за травму головы у ребенка
17:34
«Повесили замок и ушли»: в Волжском жильцы МКД ищут спасения от кипящего в подвале болота
17:17
Школьников на острове Сарпинский перевели на дистант из-за замерзшей Волги
16:52
Волгоградец изуродовал подруге лицо молотком: раздробил челюсть
16:45
Жители Котово замерзают из-за повторной аварии
16:34
В Госжилнадзоре назвали волгоградцам признаки фейковых платежек
16:27
Сборная Волгограда взяла серебро на первенстве ЮФО по дзюдо
16:21
«Ростелеком» провел цикл образовательных мероприятий для волгоградских школьников
15:28
«У меня там собака сдохнет»: жителей острова Сарпинский изолировала замерзшая Волга
15:01
В Волгограде ищут подрядчика для проекта парка на месте Тракторного рынка
14:19
Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
13:36
Волгоградцы впервые взяли кубок турнира «Победа в Сталинградской битве»
13:19
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 130 тысяч
13:04
Волгоградским мамам в декрете начнут доплачивать за совместительство
12:56
Резкий рост платы за отопление в Волжском объяснили морозами и НДС
 