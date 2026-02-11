Главное

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Госжилнадзор предупредил волгоградские УК о сходе ледовых лавин

В инспекции Госжилнадзора Волгоградской области предупредили управляющие компании о риске обрушения наледи и сосулек с крыш МКД в связи с прогнозируемым потеплением в течение ближайших суток. В связи с этим управляющие компаниям Волгограда и области обязали принять превентивные меры. Для предотвращения несчастных случаев необходимо огородить территорию работ, обеспечить контроль сотрудником УК недопущения прохождения людей по опасным участкам. Ледовые наросты могут также образовываться на желобах наружной системы водоотвода, конструкциях балконов и козырьков.

В ведомстве напомнили об административной ответственности за не выполнение этой работы управляющими компаниями.


