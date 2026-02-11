Госжилнадзор предупредил волгоградские УК о сходе ледовых лавин

В инспекции Госжилнадзора Волгоградской области предупредили управляющие компании о риске обрушения наледи и сосулек с крыш МКД в связи с прогнозируемым потеплением в течение ближайших суток. В связи с этим управляющие компаниям Волгограда и области обязали принять превентивные меры. Для предотвращения несчастных случаев необходимо огородить территорию работ, обеспечить контроль сотрудником УК недопущения прохождения людей по опасным участкам. Ледовые наросты могут также образовываться на желобах наружной системы водоотвода, конструкциях балконов и козырьков.