



В Красноармейском районе Волгограда прокуратура помогла добиться компенсации матери 4-летней девочки, которая получила серьезные травмы на «Ракете».

Установлено, что на игровой площадке детского сада ребенок получил рассечение мягких тканей на голове в результате наличия дефектов игрового оборудования. По итогам проверки районной прокуратурой в интересах ребенка было предъявлено в суд исковое заявление о взыскании с муниципального дошкольного образовательного учреждения компенсации морального вреда.

В пользу пострадавшей девочки с учреждения было взыскано 50 тыс. рублей. Выполнение решения суда будет проконтролировано ведомством.

Изображение создано при помощи ИИ