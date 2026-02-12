Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
В Ростове расторгли миллирадный контракт с компанией по проекту трамвайных путей

В Ростове расторгли концессионное соглашение с компанией «Синара – ГТР Ростов-на-Дону», которая должна была модернизировать трамвайную инфраструктуру. Как передает Привет-Ростов, решение было озвучено депутатом местной гордумы Натальей Оськиной по итогам рабочего совещания, посвященного стратегии развития транспортной отрасли до 2030 года. 

Соглашение стоимостью 61 миллиард рублей было заключено в марте 2023 года. Из этой суммы 41 миллиард рублей был предназначен на строительство и обновление инфраструктуры. А 14,63 миллиарда планировалось потратить на новые трамваи. Внебюджетные средства составили 29,5 миллиарда рублей, из которых 8 миллиардов – собственные инвестиции концессионера.

Проект предполагал полную модернизацию всех трамвайных линий общей протяженностью 119 километров. Также планировалось 76 трехсекционных трамваев и обновить 30 существующих вагонов. За почти два года было проложено лишь 5 километров путей.

Наталья Оськина отметила, что решения по трамвайным маршрутам в Левенцовке будут приниматься с учётом мнения горожан. За два года число вагонов на линиях сократилось с 30 до девяти. А с начала февраля из-за снега и обледенения путей работают только маршрут №1 и сокращённая схема маршрута №7.

11:24
В Волгограде ребенок попал под колеса иномарки из-за скользкой дороги у гимназииСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде оперативно заменили 78 метров старого трубопроводаСмотреть фотографии
10:42
Врачи, токари и сантехники возглавили рейтинг самых дефицитных профессий ВолгоградаСмотреть фотографии
10:33
Крышу склада потушили в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
Депутат Коротков досрочно покидает Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Сергеем ДжабриСмотреть фотографии
10:08
В Ростове расторгли миллирадный контракт с компанией по проекту трамвайных путейСмотреть фотографии
10:06
Ночная литургия для молодежи пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Путин отметил заслуги пятерых волгоградцев наградамиСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом завершается эвакуация жителей Котлубани после атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:15
В Котово устранили вторую аварию на теплопроводеСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде простятся с двумя погибшими в ДТП полицейскимиСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде и области подорожали номера в отелях и санаторияхСмотреть фотографии
08:14
«Машины оставляют и идут пешком»: под Волгоградом разлившаяся Ахтуба подтопила мост между селамиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:56
Минобороны: один БПЛА сбит ночью над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:42
Победа в Турции: «Ротор» одолел узбекский АГМКСмотреть фотографии
07:41
ВСУ атаковали Волгоградскую область: горит объект Минобороны, эвакуируют населениеСмотреть фотографии
07:00
Беспилотная опасность отменена в Волгоградской области спустя 6 часовСмотреть фотографии
06:44
Под Волгоградом развернули ПВР после ракетной атаки ВСУСмотреть фотографии
06:40
Росавиация 12 февраля открыла для полетов небо над ВолгоградомСмотреть фотографии
06:24
Отбой ракетной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:56
Объект Минобороны загорелся под Волгоградом после ракетной атаки на регионСмотреть фотографии
22:04
Стоимость огурцов в Волгограде превысила 300 рублейСмотреть фотографии
21:37
Госжилнадзор предупредил волгоградские УК о сходе ледовых лавинСмотреть фотографии
21:24
В Волгоградской области за 6 лет построили 5,1 млн кв.метров жильяСмотреть фотографии
20:49
Жителей Волгограда и Волжского встревожил звук взрываСмотреть фотографии
20:28
Волгоградка год «кошмарила» соседей ночными дискотеками с матеркомСмотреть фотографии
20:03
Росстат зафиксировал новый виток подорожания бензина в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:42
Волгоградцев успокоили: повышения тарифов на услуги УК не будетСмотреть фотографии
19:23
Новые льготы и автовычеты: волгоградцам рассказали об изменениях в налоговом законодательствеСмотреть фотографии
 