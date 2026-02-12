



В Ростове расторгли концессионное соглашение с компанией «Синара – ГТР Ростов-на-Дону», которая должна была модернизировать трамвайную инфраструктуру. Как передает Привет-Ростов, решение было озвучено депутатом местной гордумы Натальей Оськиной по итогам рабочего совещания, посвященного стратегии развития транспортной отрасли до 2030 года.

Соглашение стоимостью 61 миллиард рублей было заключено в марте 2023 года. Из этой суммы 41 миллиард рублей был предназначен на строительство и обновление инфраструктуры. А 14,63 миллиарда планировалось потратить на новые трамваи. Внебюджетные средства составили 29,5 миллиарда рублей, из которых 8 миллиардов – собственные инвестиции концессионера.

Проект предполагал полную модернизацию всех трамвайных линий общей протяженностью 119 километров. Также планировалось 76 трехсекционных трамваев и обновить 30 существующих вагонов. За почти два года было проложено лишь 5 километров путей.

Наталья Оськина отметила, что решения по трамвайным маршрутам в Левенцовке будут приниматься с учётом мнения горожан. За два года число вагонов на линиях сократилось с 30 до девяти. А с начала февраля из-за снега и обледенения путей работают только маршрут №1 и сокращённая схема маршрута №7.