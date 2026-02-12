Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Ночная литургия для молодежи пройдет в Волгограде

Ночная Божественная литургия для православной молодежи пройдет в Волгограде с 14 на 15 февраля. Богослужение начнется в полночь в соборе Александра Невского по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.

Как уточнили в Волгоградской епархии РПЦ, ночная литургия состоится в честь празднования Сретения Господня и Дня православной молодежи. 

Сретение Господне — один из двунадесятых православных праздников и символизирует встречу человека с Богом. Он отмечается 15 февраля каждый год.

Праздник установлен в память о встрече, описанной в Евангелии от Луки. Произошла она на 40-й день после Рождества Христова, когда Дева Мария и праведный Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм, чтобы совершить благодарственную жертву Богу. В тот момент там находился праведник Симеон Богоприимец, которому было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа своими глазами. Ждать ему пришлось долго. По преданию, Симеон до этой встречи прожил более 300 лет. 


11:24
В Волгограде ребенок попал под колеса иномарки из-за скользкой дороги у гимназии
10:45
В Волгограде оперативно заменили 78 метров старого трубопровода
10:42
Врачи, токари и сантехники возглавили рейтинг самых дефицитных профессий Волгограда
10:33
Крышу склада потушили в Волгограде
10:32
Депутат Коротков досрочно покидает Волгоградскую облдуму
10:24
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Сергеем Джабри
10:08
В Ростове расторгли миллирадный контракт с компанией по проекту трамвайных путей
10:06
Ночная литургия для молодежи пройдет в Волгограде
09:57
Путин отметил заслуги пятерых волгоградцев наградами
09:46
Под Волгоградом завершается эвакуация жителей Котлубани после атаки БПЛА
09:15
В Котово устранили вторую аварию на теплопроводе
09:00
В Волгограде простятся с двумя погибшими в ДТП полицейскими
08:28
В Волгограде и области подорожали номера в отелях и санаториях
08:14
«Машины оставляют и идут пешком»: под Волгоградом разлившаяся Ахтуба подтопила мост между селами
07:56
Минобороны: один БПЛА сбит ночью над Волгоградской областью
07:42
Победа в Турции: «Ротор» одолел узбекский АГМК
07:41
ВСУ атаковали Волгоградскую область: горит объект Минобороны, эвакуируют население
07:00
Беспилотная опасность отменена в Волгоградской области спустя 6 часов
06:44
Под Волгоградом развернули ПВР после ракетной атаки ВСУ
06:40
Росавиация 12 февраля открыла для полетов небо над Волгоградом
06:24
Отбой ракетной опасности объявлен в Волгоградской области
05:56
Объект Минобороны загорелся под Волгоградом после ракетной атаки на регион
22:04
Стоимость огурцов в Волгограде превысила 300 рублей
21:37
Госжилнадзор предупредил волгоградские УК о сходе ледовых лавин
21:24
В Волгоградской области за 6 лет построили 5,1 млн кв.метров жилья
20:49
Жителей Волгограда и Волжского встревожил звук взрыва
20:28
Волгоградка год «кошмарила» соседей ночными дискотеками с матерком
20:03
Росстат зафиксировал новый виток подорожания бензина в Волгограде
19:42
Волгоградцев успокоили: повышения тарифов на услуги УК не будет
19:23
Новые льготы и автовычеты: волгоградцам рассказали об изменениях в налоговом законодательстве
 