Ночная литургия для молодежи пройдет в Волгограде

Ночная Божественная литургия для православной молодежи пройдет в Волгограде с 14 на 15 февраля. Богослужение начнется в полночь в соборе Александра Невского по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.

Как уточнили в Волгоградской епархии РПЦ, ночная литургия состоится в честь празднования Сретения Господня и Дня православной молодежи.

Сретение Господне — один из двунадесятых православных праздников и символизирует встречу человека с Богом. Он отмечается 15 февраля каждый год.

Праздник установлен в память о встрече, описанной в Евангелии от Луки. Произошла она на 40-й день после Рождества Христова, когда Дева Мария и праведный Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм, чтобы совершить благодарственную жертву Богу. В тот момент там находился праведник Симеон Богоприимец, которому было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа своими глазами. Ждать ему пришлось долго. По преданию, Симеон до этой встречи прожил более 300 лет.





