Жителей Волгограда и Волжского встревожил звук взрыва





Жители Волгограда и Волжского делятся в соцсетях впечатлениями о звуке взрыва, который они услышали вечером 11 февраля. Как сообщают пользователи соцсетей, его было слышно в разных частях Волгограда и Волжского. Так, о задрожавших стеклах в домах сообщают жители Жилгородка, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, а также волжане.

В администрации Волжского заявили об отсутствии информации по поводу того, что могло стать причиной громкого звука, однако признали, что также его слышали. Участники обсуждения темы в соцсетях предполагают, что это могло быть следствием преодоления самолетом звукового барьера.



В ГУ МЧС по Волгоградской области также сообщили, что информации о каком-либо происшествии не поступало.



В настоящее время, по данным мониторинговых каналов, в регионе не вводился режим беспилотной опасности.





