ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Волгоградка год «кошмарила» соседей ночными дискотеками с матерком

Общество 11.02.2026 20:28
0
11.02.2026 20:28


В Волгограде мать двоих несовершеннолетних детей, кошмарившую соседей ночными дискотеками, привлекли к административной ответственности. Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, жители одного из домов по улице 8-й Воздушной армии долгое время страдали от соседки, которая вела асоциальный образ жизни. Она включала по ночам громкую музыку с текстами, содержащими мат, а на просьбы жителей вести себя потише, не реагировала. Жалобы волгоградцев в полицию также ни к чему не привели. Отчаявшиеся горожане пошли за помощью к омбудсмену. 

Добиться тишины в доме людям удалось лишь в январе 2026 года после проведения  инициированной волгоградским Уполномоченным проверки органами прокуратуры.

В частности, прокуратурой Дзержинского района Волгограда в адрес начальника ОП № 3 УМВД России по г. Волгограду было направлено поручение о проверке изложенных в обращении фактов нарушения гражданкой С. общественного порядка. Однако оно так и не было исполнено. Это явилось основанием для внесения в марте 2025 года в адрес начальника территориального отдела полиции представления.

Проведенная в декабре 2025 года проверка  установила, что на протяжении года сотрудниками отдела полиции меры, направленные на защиту прав жильцов многоквартирного дома не приняты, обследование условий проживания гражданки С. не проводилось, оценка ее действиям, в том числе по надлежащему исполнению родительских обязанностей, не давалась.

Но женщине все-таки пришлось отказаться от ночных гулянок. В доме теперь воцарился покой. 

Фото сгенерировано ИИ

