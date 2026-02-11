Волгоградка год «кошмарила» соседей ночными дискотеками с матерком





В Волгограде мать двоих несовершеннолетних детей, кошмарившую соседей ночными дискотеками, привлекли к административной ответственности. Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, жители одного из домов по улице 8-й Воздушной армии долгое время страдали от соседки, которая вела асоциальный образ жизни. Она включала по ночам громкую музыку с текстами, содержащими мат, а на просьбы жителей вести себя потише, не реагировала. Жалобы волгоградцев в полицию также ни к чему не привели. Отчаявшиеся горожане пошли за помощью к омбудсмену.

Добиться тишины в доме людям удалось лишь в январе 2026 года после проведения инициированной волгоградским Уполномоченным проверки органами прокуратуры.

В частности, прокуратурой Дзержинского района Волгограда в адрес начальника ОП № 3 УМВД России по г. Волгограду было направлено поручение о проверке изложенных в обращении фактов нарушения гражданкой С. общественного порядка. Однако оно так и не было исполнено. Это явилось основанием для внесения в марте 2025 года в адрес начальника территориального отдела полиции представления.

Проведенная в декабре 2025 года проверка установила, что на протяжении года сотрудниками отдела полиции меры, направленные на защиту прав жильцов многоквартирного дома не приняты, обследование условий проживания гражданки С. не проводилось, оценка ее действиям, в том числе по надлежащему исполнению родительских обязанностей, не давалась.

Но женщине все-таки пришлось отказаться от ночных гулянок. В доме теперь воцарился покой.