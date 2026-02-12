



Эксперты портала hh.ru подвели итоги анализа дефицитных профессий в Волгограде. По информации специалистов, в январе 2026 года сложнее всего работодателям давались поиски соискателей на медицинские вакансии. Также в перечень вошли токари и сантехники.

- В шестёрку самых дефицитных попали врачи (1,7 резюме на одну вакансию), токари (2,1), продавцы-консультанты (2,4), повара и пекари (2,5), маляры (2,9) и слесари (3,6), - сообщается в исследовании.

Отметим, считается, что в норме на одну вакансию должно приходится от 4 до 8 резюме. Если показатель не дотягивает до обозначенного уровня, это тревожный сигнал о дефиците кадров. В случае, когда индекс опускается ниже 2 единиц, то это уже говорит о выраженной проблеме.

Фото из архива ИА «Высота 102»