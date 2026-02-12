В Волгоградской области вслед за ракетной опасностью отменена и беспилотная, которая действовала в регионе больше 6 часов.

Оповещения о том, что угроза атак БПЛА миновала, стали поступать на мобильные телефоны жителей от системы РСЧС с 06:17 мск 12 февраля.

Напомним, что ночью в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность, а следом и ракетная. Под Волгоградом из-за падения обломков возникло возгорание на территории объекта Минобороны РФ. Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!