В Волгограде простятся с двумя погибшими в ДТП полицейскими





Сегодня, 12 февраля, в Волгограде простятся с двумя сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №8, погибшими в страшном ДТП в Калмыкии - майором полиции Константином Зверевым и лейтенантом полиции Виталием Материкиным.

Церемония прощания состоится в ритуальном комплексе в 13-00 ч. В ней планируют принять участие многочисленные сослуживцы погибших правоохранителей.

Напомним, авария произошла 8 февраля под Элистой. Трое сотрудников волгоградской полиции должны были доставить в Волгоград мужчину, находившегося в розыске. В результате столкновения «Л ада Гранта» и «Лада Ларгус» погибли двое полицейских и задержанный.





Третий сотрудник полиции был госпитализирован в реанимацию республиканской больницы, где в настоящее время проходят лечение еще два человека, пострадавших в ДТП.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области