В Волгограде простятся с двумя погибшими в ДТП полицейскими

Сегодня, 12 февраля, в Волгограде простятся с двумя сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №8, погибшими в страшном ДТП в
Калмыкии - майором полиции Константином Зверевым и лейтенантом полиции Виталием Материкиным.
Церемония прощания состоится в ритуальном комплексе в 13-00 ч. В ней планируют принять участие многочисленные сослуживцы погибших правоохранителей.
Напомним, авария произошла 8 февраля под Элистой. Трое
сотрудников волгоградской полиции должны были доставить в Волгоград мужчину, находившегося в розыске. В
результате столкновения «Лада Гранта» и «Лада Ларгус» погибли двое полицейских и задержанный.
Третий сотрудник полиции был госпитализирован в реанимацию
республиканской больницы, где в настоящее время проходят лечение еще два
человека, пострадавших в ДТП.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области