В Котово устранили вторую аварию на теплопроводе

В Котово Волгоградской области ликвидировали аварию на теплотрассе, которая оставила накануне 13 МКД, поликлинику, детсад и почтовое отделение без отопления, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию района. В настоящее время идет заполнение системы теплоносителем.

Напомним, накануне сообщалось о порыве на теплопроводе в Котово около дома №88 по ул. Коммунистическая. После устранения утечки произошла вторая авария. При этом часть Котово остается без воды из-за двух порывов на водоводе Филино-Котово. А в некоторых домовладениях воды нет уже неделю.