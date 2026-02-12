В Волгограде оперативно заменили 78 метров старого трубопровода





В Ворошиловском районе Волгограда «Концессии водоснабжения» оперативно заменили 50-летний участок водовода. Как рассказали в компании, стальные трубы за 50 лет эксплуатации сильно износились.

- Трубу протягивали через весь дом и частично через подвал по улице Кузнецкой до улицы Ростовской, где ранее уже меняли водовод. Рядом – тепловые сети, поэтому работали очень осторожно, учитывая особенности пролегания коммуникаций, - пояснил начальник цеха капитального ремонта «Концессии водоснабжения» Вячеслав Маркин.

Вместо них были проложены современные трубы их полиэтилена, который обладает низкой теплопроводностью и устойчивостью к холодам. Благодаря замене участка улучшится качество водоснабжения более чем для 1000 жителей района.

Отмечается, что недавно также был заменен старый участок водопровода протяженностью 1500 метров в поселке Водстрой Тракторозаводского района, в Кировском районе был заменен водовод в 1500 метров, а в Кировском районе – участок около 1 километра.