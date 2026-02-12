Отбой ракетной опасности объявлен в Волгоградской области

В Волгоградской области объявлен отбой ракетной опасности, которая действовала в регионе более двух часов. Сообщения жителям от системы РСЧС стали поступать в 06:12 мск.

Угроза атак БПЛА, которая была объявлена в ночь с 11 на 12 февраля в регионе, еще не снята.

Напомним, что силы ПВО отразили ракетную атаку в Волгоградской области. По словам губернатора, в результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Жителей этого населенного пункта эвакуируют в ПВР. Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет.





