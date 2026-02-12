Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
«Машины оставляют и идут пешком»: под Волгоградом разлившаяся Ахтуба подтопила мост между селами

Общество 12.02.2026 08:14
В Ленинском районе Волгоградской области из-за повышения уровня воды в Ахтубе подтопило понтонный мост, который связывает сёла Восьмое Марта и Заплавное. Движение легкового транспорта между населенными пунктами запрещено. Из-за подтопления моста у берега, зайти на него можно только по деревянному трапу.

- Вода на Ахтубе поднялась и затопила у берегов вмерзший в лёд понтонный мост. Машинам здесь запретили ездить где-то неделю или две назад. Люди ходят пешком по этим настилам. Дети из Восьмого марта в Заплавное ежедневно по этой «дороге жизни» идут в школу, а потом обратно. Главное, чтобы не было дальше разлива, потому что тогда мост просто уйдет под воду, - переживают местные жители.


«Дорогой жизни» этот понтонный мост здесь называют потому, что он является единственным связующим звеном между селами. В период паводка и весенних сбросов Волжской ГЭС этот мост удлиняют, что позволяет сохранить сообщение между населёнными пунктами.

В начале февраля, согласно открытым данным, наблюдался приток воды в Волгоградское водохранилище, что, соответственно, привело к увеличению расходов для поддержания уровней воды в верхнем бьефе в пределах отметок 14,5 - 15,0 м.

- Мост вмерзший в лёд, а когда поступила вода, то она пошла по краям реки. Произошло подтопление у берега. В настоящее время проезд обеспечен только для грузовиков. Легковым автомобилям по мосту ехать запрещено. Пожарная машина, скорая, УАЗ с продуктами в село Восьмое марта могут проехать. Для пешеходов оборудовали дорожку. Ситуация полностью под контролем. Ничего страшного в этом нет, просто такие погодные условия сейчас, - прокомментировали ИА «Высота 102» ситуацию в администрации Ленинского района.

Как обычно с наступлением весны мост между сёлами снова начнут удлинять с помощью новых понтонов, которые заранее уже подготовили.

Фото и видео читателей ИА «Высота 102»


