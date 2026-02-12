



В Ленинском районе Волгоградской области из-за повышения уровня воды в Ахтубе подтопило понтонный мост, который связывает сёла Восьмое Марта и Заплавное. Движение легкового транспорта между населенными пунктами запрещено. Из-за подтопления моста у берега, зайти на него можно только по деревянному трапу.

- Вода на Ахтубе поднялась и затопила у берегов вмерзший в лёд понтонный мост. Машинам здесь запретили ездить где-то неделю или две назад. Люди ходят пешком по этим настилам. Дети из Восьмого марта в Заплавное ежедневно по этой «дороге жизни» идут в школу, а потом обратно. Главное, чтобы не было дальше разлива, потому что тогда мост просто уйдет под воду, - переживают местные жители.





«Дорогой жизни» этот понтонный мост здесь называют потому, что он является единственным связующим звеном между селами. В период паводка и весенних сбросов Волжской ГЭС этот мост удлиняют, что позволяет сохранить сообщение между населёнными пунктами.

В начале февраля, согласно открытым данным, наблюдался приток воды в Волгоградское водохранилище, что, соответственно, привело к увеличению расходов для поддержания уровней воды в верхнем бьефе в пределах отметок 14,5 - 15,0 м.

- Мост вмерзший в лёд, а когда поступила вода, то она пошла по краям реки. Произошло подтопление у берега. В настоящее время проезд обеспечен только для грузовиков. Легковым автомобилям по мосту ехать запрещено. Пожарная машина, скорая, УАЗ с продуктами в село Восьмое марта могут проехать. Для пешеходов оборудовали дорожку. Ситуация полностью под контролем. Ничего страшного в этом нет, просто такие погодные условия сейчас, - прокомментировали ИА «Высота 102» ситуацию в администрации Ленинского района.

Как обычно с наступлением весны мост между сёлами снова начнут удлинять с помощью новых понтонов, которые заранее уже подготовили.

