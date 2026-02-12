Под Волгоградом развернули ПВР после ракетной атаки ВСУ

В Городищенском районе Волгоградской области развернули пункты временного размещения жителей после ракетной атаки ВСУ по объекту Минобороны РФ. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, в целях безопасности и угрозы детонации во время тушения пожара в ПВР эвакуируют жителей близлежащего поселка Котлубань.

- Для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы. Развернуты ПВР в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. В Городищенский район направлены руководители профильных органов власти, - сообщил губернатор.

В Волгоградской области ночью силы ПВО отразили ракетную атаку. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет.