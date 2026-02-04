



Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на проблемы волгоградских семей. На этот раз председатель Следственного комитета России заинтересовался процессом распределения земель для строительства домов льготным категориям граждан. Властями были предоставлены семьям пустыри на отшибе города без коммуникаций.

- В 2015 году компетентные органы предоставили супружеской паре, воспитывающей сына-инвалида, льготный земельный участок на улице Героев Тулы, где отсутствуют системы питьевого водоснабжения и водоотведения. В 2024 году суд обязал обеспечить земли инженерной инфраструктурой, однако до настоящего времени решение суда не исполнено, - сообщили в Следкоме.

Из-за бездействия чиновников льготники вот уже 10 лет не могут использовать полученную землю, а на все обращения получают лишь отписки чиновников.

Отметим, по поручению Александра Бастрыкина региональными следователями возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате органа.

Фото: Следком