Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъекты Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Общество

Бастрыкин заинтересовался выдачей волгоградским льготникам земель без коммуникаций

Общество 04.02.2026 07:51
0
04.02.2026 07:51


Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на проблемы волгоградских семей. На этот раз председатель Следственного комитета России заинтересовался процессом распределения земель для строительства домов льготным категориям граждан. Властями были предоставлены семьям пустыри на отшибе города без коммуникаций.

- В 2015 году компетентные органы предоставили супружеской паре, воспитывающей сына-инвалида, льготный земельный участок на улице Героев Тулы, где отсутствуют системы питьевого водоснабжения и водоотведения. В 2024 году суд обязал обеспечить земли инженерной инфраструктурой, однако до настоящего времени решение суда не исполнено, - сообщили в Следкоме.

Из-за бездействия чиновников льготники вот уже 10 лет не могут использовать полученную землю, а на все обращения получают лишь отписки чиновников.

Отметим, по поручению Александра Бастрыкина региональными следователями возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате органа.

Фото: Следком

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.02.2026 08:42
Общество 04.02.2026 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 08:16
Общество 04.02.2026 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 08:13
Общество 04.02.2026 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 07:51
Общество 04.02.2026 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 07:13
Общество 04.02.2026 07:13
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 07:01
Общество 04.02.2026 07:01
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 06:24
Общество 04.02.2026 06:24
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 05:57
Общество 04.02.2026 05:57
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 21:04
Общество 03.02.2026 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 20:39
Общество 03.02.2026 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 20:19
Общество 03.02.2026 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 19:41
Общество 03.02.2026 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 19:30
Общество 03.02.2026 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 19:16
Общество 03.02.2026 19:16
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 18:45
Общество 03.02.2026 18:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:41
Бочаров: на юге Волгограда отражена атака БПЛА на промобъектыСмотреть фотографии
09:02
В Волгоградской области оценили состояние озимых после 30-градусных морозовСмотреть фотографии
08:42
В центре Волгограда закрылся и выставлен на продажу скандальный барСмотреть фотографии
08:16
В аэропорту Волгограда из-за атаки беспилотников задерживаются вылеты самолётовСмотреть фотографии
08:13
В Волгоградской области численность кабанов сократят на 54 особиСмотреть фотографии
07:51
Бастрыкин заинтересовался выдачей волгоградским льготникам земель без коммуникацийСмотреть фотографии
07:23
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за налёта БПЛАСмотреть фотографии
07:13
В Волгоградской области второй раз за сутки объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
07:01
В Волгограде на 81-м году скончался известный врач-анестезиолог Валерий ГубаревСмотреть фотографии
06:24
Волгоградкам рассказали, как сохранить работу по договору во время беременностиСмотреть фотографии
05:57
В Волгоградской области отменили четырёхчасовую опасность по БПЛАСмотреть фотографии
21:29
Волгоградские полицейские завершили дело о 530 кг прегабалинаСмотреть фотографии
21:04
Часть школ Волгоградской области перевели на дистант из-за морозовСмотреть фотографии
20:39
В больницу №16 на юге Волгограда вернули холодную водуСмотреть фотографии
20:19
Снегопады на Юге России: ростовчане толкали автобусы и шли пешком, волгоградцы откапывались утромСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
Пострадавшего в ДТП с поездом в Волгоградской области мужчину выхаживают врачиСмотреть фотографии
19:30
Волгоградские чиновники судятся с подрядчиком из-за бракованных светофоровСмотреть фотографии
19:16
«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:45
В РПН признали чистым воздух после жалоб жителей Фролово на чадящий заводСмотреть фотографии
18:44
Лагерь «Чайка» под Волгоградом оштрафовали за вспышку кишечной инфекцииСмотреть фотографии
17:56
МЧС России предупредило волгоградцев о 35-градусных морозахСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде задержали наркодилеров с оптовой партией галлюциногеновСмотреть фотографии
17:34
Под Волгоградом ревнивый экс-супруг отсидит 6 лет за нападение на таксистаСмотреть фотографии
17:05
АвтоУСН: волгоградцам рассказали о преимуществах нового налогового режимаСмотреть фотографии
17:01
Количество звонков от мошенников снизилось в Волгограде и областиСмотреть фотографии
16:32
Трое из 29 пропавших жителей Волгоградской области погиблиСмотреть фотографии
16:26
«Альянс Баскет» примет турнир «Победа в Сталинградской битве»Смотреть фотографии
16:22
«Опять Бастрыкина просить?»: в Волгограде после потопа обледенела общагаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
Шестерых участников СВО из Волгоградской области посмертно наградилиСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде коммунальщики откопали из под снега 3,5 тыс. дворовСмотреть фотографииCмотреть видео
 