В Волгоградской области численность кабанов сократят на 54 особи

В Волгоградской области проведут мероприятия по регулированию численности кабанов. Соответствующий приказ опубликовал облкомприроды. Согласно документу, в охотничьем заказнике «Задонский» количество диких животных в течение февраля уменьшится на 7 особей, в «Куланинском» - на 5, в «Кумылженском» - на 9, в «Лещевском» - на 5, в «Ольховском» - на 2, в «Раздорском» - на 17, в «Чернополянском» - на 9.
В органе исполнительной власти подчеркнули, что причиной проведения мероприятий по регулированию численности кабанов является профилактика АЧС, а также превышение допустимой численности животных, исходя из плотности особей на тысячу гектаров.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о проблемах, которые испытывают фермеры региона от набегов кабанов на овощные и бахчевые плантации.
Фото сгенерировано ИИ