В Волгоградской области численность кабанов сократят на 54 особи

В Волгоградской области проведут мероприятия по регулированию численности кабанов. Соответствующий приказ опубликовал облкомприроды. Согласно документу, в охотничьем заказнике «Задонский» количество диких животных в течение февраля уменьшится на 7 особей, в «Куланинском» - на 5, в «Кумылженском» - на 9, в «Лещевском» - на 5, в «Ольховском» - на 2, в «Раздорском» - на 17, в «Чернополянском» - на 9.