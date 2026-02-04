



В Волгограде скончался известный врач Валерий Губарев. Анестезиолог посвятил медицине всю свою жизнь. Его трудовой стаж составляет более полувека.

Родился мужчина в 1945 году в Челябинской области. Окончив школу, принял решение пойти по медицинской стезе. В 1973 году он выпустился из Волгоградского медицинского университета. Трудовую деятельность начал с должности обычного хирурга в «Котельниковской ЦРБ», а позже перешёл в областную клиническую больницу №1. С 1989 по 2018 год Валерий Губарев занимал в учреждении должность руководителя отделением реанимации и интенсивной терапии. За пять десятилетий он помог спасти тысячи жизней.

- Весь коллектив Волгоградской областной клинической больницы №1 выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Петровича. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах, - сообщили в медицинском учреждении.

Фото: "Волгоградская областная клиническая больница № 1"