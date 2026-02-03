В январе больше миллиона молодых россиян получили Пушкинские карты





В России только за январь 2026 года россиянам в возрасте от 14 лет выдали более 1,1 млн карт. Как уточнили ИА «Высота 102» в ВТБ (именно этот банк с начала года выступает оператором в рамках программы), ежедневно молодежь направляла около 25 тысяч заявок.

Всего по данным на 1 февраля банк выпустил свыше 5,4 млн Пушкинских карт. В январе молодые люди приобрели более 3,8 млн билетов на общую сумму 2,2 млрд рублей. В новогодние праздники самым популярным мероприятием оставались походы в кино.

– По итогам первого месяца работы программы мы видим, что интерес к Пушкинской карте сохраняется на высоком уровне. Молодые люди продолжают активно использовать ее для посещения кино, театров и музеев. Это подтверждает, что программа является важной частью культурной жизни молодежи, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Напомним, что программа «Пушкинская карта» действует в России с 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству.

Пушкинская карта доступна с 14 до 22 лет включительно. Ежегодный лимит – 5 тыс. рублей. Потратить на кино можно до 2 тыс. рублей.