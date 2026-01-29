В волгоградских «Магнитах» проверят цены на масло, сахар и муку

ФАС России запросила у торговых сетей информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года. Как сообщили в ФАС РФ, в ведомстве намерены выяснить, какие наценки ритейлеры устанавливают на наиболее востребованные населением продукты и как отражаются закупочные цены в стоимости продуктов на полках.