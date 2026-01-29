Главное

НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапию«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
В волгоградских «Магнитах» проверят цены на масло, сахар и муку

ФАС России запросила у торговых сетей информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года. Как сообщили в ФАС РФ, в ведомстве намерены выяснить, какие наценки ритейлеры устанавливают на наиболее востребованные населением продукты и как отражаются закупочные цены в стоимости продуктов на полках. 

В частности, мониторинг коснется 26 категорий продуктов. В этот перечень входят сливочное и растительное масло, сыр, молоко, яйца, мясо птицы, баранина, говядина, свинина, рыба, помидоры, огурцы, столовая свекла, картофель, капуста, морковь, репчатый лук, рис, вермишель и макаронные изделия, гречневая крупа, сахар и соль, мука, хлеб из ржаной муки, из смеси ржаной и пшеничной муки, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов. Отчитаться о ценообразовании должны будут сети группы компаний «Х5», «Ашан», «Лента», «Метро», «Азбука вкуса».

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства в ведомстве пригрозили мерами. 


13:04
Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда
13:02
Стоимость ТО газового оборудования в Волгоградской области увеличится с 1 марта
12:50
Вузы Волгограда не отменят бакалавриат и магистратуру с 1 сентября
11:20
Автобус №41а пустят по новой дороге на Родниковой долине в центр Волгограда
11:20
Волгоградскую компанию обязали выплатить 87 млн за нефтяные озера
10:59
На трассе под Волгоградом погиб водитель слетевшей в кювет «Лады»
10:12
Вузы отменят бакалавриат и магистратуру в новом учебном году
10:03
Волгоградский студент рассказал о плюсах целевого обучения на специалиста ЖКХ
10:00
В волгоградских «Магнитах» проверят цены на масло, сахар и муку
09:34
Бригады МБУ «Северное» в круглосуточном режиме освобождают Волгоград от лишнего снега
09:27
Замглавы Минстроя РФ Стасишин прибыл в Волгоград с рабочим визитом
09:13
В город Волгоградской области прибыла мобильная приемная Президента
08:55
В Ростове подросток отправил в нокаут одноклассницу
08:47
Размер пособий для безработных волгоградцев вырастет с 1 февраля
07:47
Волгоградцы старше 80 лет получат в феврале повышенные пенсии
07:43
Волгоградцы смогут попасть к терапевту в течение суток
07:33
Волгоград переименуют в Сталинград 2 февраля
07:30
Минобороны России за ночь сбило девять украинских БПЛА
07:03
В Волгограде и области отменена трехчасовая беспилотная опасность
06:56
Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области 29 января
06:46
Надзор за экс-заключенными хотят усилить в Волгоградской области
06:39
Волгоградским работодателям напомнили о больничных выплатах уволенным сотрудникам
06:29
В Волгоградской области создали единый сервис для инвесторов
06:06
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность 29 января
21:37
Огурцы с помидорами резко подорожали в Волгоградской области
21:02
Гало на юге Волгограда попало в объектив фотографа
20:30
Цены на все виды топлива взлетели в Волгограде и области
19:59
Волгоградец Кирилл Киватцев вышел во второй круг турнира в Египте
19:33
Волгоградец забил до смерти мать-пенсионерку
19:19
Глава СК озаботился судьбой ветхого дома на севере Волгограда
 