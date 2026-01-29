В волгоградских «Магнитах» проверят цены на масло, сахар и муку

ФАС России запросила у торговых сетей информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года. Как сообщили в ФАС РФ, в ведомстве намерены выяснить, какие наценки ритейлеры устанавливают на наиболее востребованные населением продукты и как отражаются закупочные цены в стоимости продуктов на полках.
В частности, мониторинг коснется 26 категорий продуктов. В этот перечень входят сливочное и растительное масло, сыр, молоко, яйца, мясо птицы, баранина, говядина, свинина, рыба, помидоры, огурцы, столовая свекла, картофель, капуста, морковь, репчатый лук, рис, вермишель и макаронные изделия, гречневая крупа, сахар и соль, мука, хлеб из ржаной муки, из смеси ржаной и пшеничной муки, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов. Отчитаться о ценообразовании должны будут сети группы компаний «Х5», «Ашан», «Лента», «Метро», «Азбука вкуса».
В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства в ведомстве пригрозили мерами.