Стрижки и путешествия подорожали для волгоградцев





В Волгоградской области за минувшую неделю вновь выросла стоимость ряда услуг. По данным Волгоградстата, на 5% подорожало проживание в мотелях – теперь цена за сутки составляет 1765 рублей. На 1,4% дороже стали номера в четырех и пятизвездочных отелах (3178 рублей).

Дороже теперь обходятся визиты в парикмахерские. Женская стрижка подорожала на 1,1% - до 573 рубля, а мужская – на 3,7% (до 494 рублей).

Выросла стоимость поездки на Черноморское побережье – на 3,7% или до 44169 рублей. А вот путешествие в ОАЭ стало обходиться дешевле на 3,5% (73739 рублей).

Также за минувшую неделю выросла плата за жилье в домах муниципального и государственного жилищного фонда за 1 квадратный метр общей площади. Рост стоимости составил 3,8% (40,77 рубля).

Ранее ИА «Высота 102» сообщало об изменении цен на продукты питания за минувшую неделю.



