



В 2026 году доля инвестиционных продуктов в портфелях состоятельных клиентов увеличится до 38%, прогнозируют аналитики ВТБ. Для сравнения, в прошлом году эта доля составила 30%.

По информации экспертов, в условиях нестабильности рынков стратегия инвесторов становится гибридной. Так, интерес к акциям устойчивых компаний внутреннего спроса и длинным ОФЗ сочетается с тактическим увеличением доли золота и ликвидности для хеджирования волатильности.

– Параллельно растет, но остается осмотрительным, интерес к альтернативным активам – от коммерческой недвижимости до инструментов прямых инвестиций, – констатируют аналитики. – Золото сохраняет свою роль ключевой «страховки», его статус защитного актива поддерживают геополитическая напряжённость, политика мировых центробанков и динамика валютных курсов.

Оптимальная доля золота, по оценке экспертов, в долгосрочном портфеле может составлять 5–10%.

По словам старшего вице-президента, руководителя Private Banking и «Привилегия» ВТБ Оксаны Семененко, сегодня в тренде переход от простой диверсификации к интеллектуальному, гибкому управлению активами. Кроме того, всё большую роль играют комплексные аналитические решения, включая технологии на базе искусственного интеллекта.