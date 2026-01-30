Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
Доля инвестпродуктов в портфелях состоятельных клиентов вырастет: прогноз экспертов

Экономика 30.01.2026 16:49

В 2026 году доля инвестиционных продуктов в портфелях состоятельных клиентов увеличится до 38%, прогнозируют аналитики ВТБ. Для сравнения, в прошлом году эта доля составила 30%.

По информации экспертов, в условиях нестабильности рынков стратегия инвесторов становится гибридной. Так, интерес к акциям устойчивых компаний внутреннего спроса и длинным ОФЗ сочетается с тактическим увеличением доли золота и ликвидности для хеджирования волатильности. 

– Параллельно растет, но остается осмотрительным, интерес к альтернативным активам – от коммерческой недвижимости до инструментов прямых инвестиций, – констатируют аналитики. –  Золото сохраняет свою роль ключевой «страховки», его статус защитного актива поддерживают геополитическая напряжённость, политика мировых центробанков и динамика валютных курсов. 

Оптимальная доля золота, по оценке экспертов, в долгосрочном портфеле может составлять 5–10%.

По словам старшего вице-президента, руководителя Private Banking и «Привилегия» ВТБ Оксаны Семененко, сегодня в тренде переход от простой диверсификации к интеллектуальному, гибкому управлению активами. Кроме того, всё большую роль играют комплексные аналитические решения, включая технологии на базе искусственного интеллекта.

