В России фиксируется рекордный рост интереса к серебру

Экономика 29.01.2026 15:06
0
29.01.2026 15:06
По итогам 2025 года российский рынок инвестиционного серебра продемонстрировал беспрецедентную динамику как в ценовом выражении, так и по показателям вовлеченности розничных инвесторов. Такие данные приводит ВТБ.
За 2025 год стоимость серебра выросла на 96%, а с начала 2026 года уже прибавила 21%, согласно данным ЦБ РФ. Стремительный рост цены закономерно привлекает повышенное внимание инвесторов. Цена на металл, устанавливаемая Банком России, по состоянию на 29 января 2026 года составляет 273,56 рублей за грамм.
– Прошлый год стал переломным в восприятии серебра как стратегического актива для сохранения и приумножения капитала. Рекордные темпы роста котировок сопровождаются структурным увеличением спроса со стороны частных инвесторов. Серебро начинает превращаться из нишевого инструмента в один из ключевых активов для диверсификации портфеля, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Уточняется, что количество обезличенных металлических счетов (ОМС) с серебром в банке выросло на 36%. А объем драгоценного металла на таких счетах увеличился на 51%.
