Изменения налогового законодательства в части применения упрощенной системы налогообложения вступили в силу в январе 2026 года. Прежде всего они затрагивают малый бизнес, где больше всего плательщиков УСН. Как изменились налоговые ставки для «упрощенцев», порядок уплаты НДС и предоставления отчетности - рассказала заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области Елена Егорова.

Пороговые значения УСН изменились

С 1 января 2026 года с учетом индексации на коэффициент-дефлятор лимиты для применения упрощенной системы налогообложения составляют:

490,5 млн рублей — по размеру доходов;

218 млн рублей — по размеру остаточной стоимости основных средств.

Также действует пороговое значение по средней численности работников — 130 человек. Так, к примеру, если налогоплательщик уже работает на УСН и средняя численность работников превысит 130 человек, то организация теряет право на упрощенную систему налогообложения.

Для объекта «доходы» при УСН теперь применяется ставка в размере 6%, а для объекта «доходы минус расходы» - 15%.

Новые обязанности по уплате НДС

- Если доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей, то с 1 января 2026 года у плательщика УСН возникает обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет. При этом, если он обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет, но осуществляет не признаваемые объектом налогообложения НДС или необлагаемые НДС операции, то по таким операциям у него не возникает указанная обязанность. Перечень таких операций и условия освобождения от уплаты НДС приведены в статьях 146, 149 НК РФ. Однако в данном случае налогоплательщик обязан подавать налоговую декларацию по НДС, в разделе 7 которой отражается информация об этих операциях, - поясняет Елена Егорова.

Также важно знать, что если в 2025 году индивидуальный предприниматель применял одновременно УСН и патентную систему налогообложения, то для освобождения от НДС учитывается общая сумма доходов за 2025 год по обоим применяемым режимам налогообложения.

Критерий доходов за истекший календарный год оценивается ежегодно: за 2025, 2026, 2027 и последующие годы.

Если доходы налогоплательщика УСН за 2025 год не превысили 20 млн рублей, то с начала 2026 года он освобождается от уплаты НДС.

Если доходы налогоплательщика УСН за 2026 год не превысили 15 млн рублей, то с начала 2027 года он освобожден от уплаты НДС.

Если доходы налогоплательщика УСН за 2027 год и последующие годы не превысят 10 млн рублей, то с 2028 года он будет освобожден от уплаты НДС.

Освобождение от НДС

По словам замруководителя УФНС России по Волгоградской области Елены Егоровой, плательщик УСН с 1 января 2026 года не обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет если доходы за прошлый год не превысили 20 млн рублей.

- Освобождение от исчисления и уплаты НДС в бюджет предоставляется автоматически. Уведомление об этом представлять в налоговый орган не нужно. Также у плательщиков УСН, освобожденных от исчисления и уплаты НДС в бюджет, отсутствует обязанность представлять декларацию по НДС, а также вести и книги покупок книги продаж, - объясняет Елена Егорова.

При этом нужно знать, что если в течение 2026 года доходы все же превысят 20 млн рублей, но не превысят лимит для УНС в 490,5 млн рублей, то с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения 20 млн рублей, плательщик УСН обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет.

Освобождение от НДС не касается случаев, когда:

плательщик УСН должен выступить налоговым агентом по НДС;

плательщик УСН должен уплатить НДС при ввозе товаров на территорию РФ как из стран Евразийского экономического союза, так и из третьих стран.





Ставки НДС для плательщиков УСН

Плательщик УСН, у которого возникла обязанность исчислять и уплачивать НДС в бюджет, вправе применять общеустановленные ставки 22, 10, 0% или выбрать одну из специальных ставок 5% или 7%.

- Выбрав ставку НДС, в счетах-фактурах, первичных учетных документах, универсальных передаточных документах, декларации по НДС он указывает выбранную ставку НДС и исчисленную по ней сумму налога. При этом выбранная ставка НДС должна применяться ко всем операциям, являющимся объектом обложения НДС. Не допускается применение разных налоговых ставок в зависимости от того, кто является покупателем соответствующих товаров (работ или услуг), - рассказывает Елена Егорова.

По ее словам, при выборе одной из специальных ставок НДС, при осуществлении отдельных операций, которые облагаются по ставке НДС 0%, налогоплательщики УСН вправе также применять эту ставку (0%). К таким операциям, в частности, относятся экспорт товаров, международная перевозка, транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозки.

- Обращаю внимание, что уведомлять отдельно налоговый орган о выборе ставки НДС не требуется. Инспекция узнает о применяемой ставке НДС из представленной им декларации, - отмечает замруководителя УФНС региона.

Ставки НДС 5 и 7%: условия применения

- С 1 января 2026 года ставка НДС 5% применяется, если доходы за 2025 год составили от 20 млн рублей до 250 млн рублей, а ставка НДС 7% применяется, если доходы за 2025 год составили от 250 млн рублей до 450 млн рублей, - сообщила Елена Егорова.

Так, если доходы плательщика УСН за 2025 год не превысили 20 млн рублей, то ставка НДС 5% применяется в 2026 году с месяца, следующего за месяцем превышения доходов в размере 20 млн рублей до месяца (включительно), в котором доходы с начала 2026 года превысили 272,5 млн рублей.

В дальнейшем, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором доходы превысили 272,5 млн рублей и до месяца, в котором доходы превысили 490,5 млн рублей, применяется ставка НДС 7%.

- Специальные ставки НДС необходимо применять не менее 12 последовательных кварталов начиная с периода, за который представлена декларация по НДС с такой ставкой. Досрочное прекращение применения указанных ставок НДС возможно, если плательщик УСН утратит право на их применение, то есть доходы за 2026 год превысят 490,5 млн рублей, или с нового года получит автоматически освобождение от уплаты НДС, если доходы за 2026 год будут менее 15 млн рублей, - рассказывает замруководителя УФНС по региону.

Для плательщиков УСН, впервые перешедших на применение ставки НДС 5 или 7% в 2026 году, предусмотрено исключение. Они могут отказаться от ее применения, не дожидаясь истечения 12 кварталов. Такой отказ возможен в течение четырех последовательных кварталов начиная с квартала, в котором впервые задекларирована специальная ставка НДС 5% или 7%.

Ставки 5 и 7% не применяются:

при ввозе товаров на территорию РФ, в том числе из стран Евразийского экономического союза;

при исчислении НДС налогоплательщиком УСН, являющимся покупателем, в качестве налогового агента.

Учёт НДС: счёт-фактура и книга продаж

- Счет-фактура — это специальный документ, который предназначен для учета НДС. При отгрузке товаров (работ или услуг) плательщик УСН, который обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет, обязан выставить покупателю счет-фактуру, - объясняет Елена Егорова. - Счет-фактура выставляется в двух экземплярах (для продавца и покупателя) на бумаге или в электронном виде в течение 5 календарных дней с даты отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также при получении авансов в счет этой отгрузки. Для покупателя счет-фактура является основанием для применения налоговых вычетов по НДС.

Если плательщик УСН осуществляет операции, освобождаемые от НДС согласно ст. 149 НК РФ или не признаваемые объектом налогообложения НДС согласно ст.146 НК РФ, то счета-фактуры он не составляет.

Выставленные счета-фактуры необходимо зарегистрировать в книге продаж. Книга продаж — это документ, в котором регистрируются все счета-фактуры, выставленные в текущем квартале. По окончании квартала сведения из книги продаж переносятся в декларацию по НДС (раздел 9).

- Отмечу, что если плательщик УСН, который обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет, реализует товары (работы или услуги) физическим лицам, то счета-фактуры он не выставляет. В этом случае возможно составить сводный документ (например, справку бухгалтера), содержащий суммарные данные по всем облагаемым НДС операциям, совершенным в течение квартала, для его регистрации в книге продаж, - уточняет замруководителя налогового органа.

Уплата НДС: сроки и декларации

Налоговым периодом по НДС является квартал. Это означает, что по окончании каждого квартала необходимо определить сумму исчисленного НДС, которую плательщик УСН должен уплатить в бюджет.

- Декларация по НДС представляется налогоплательщиком в налоговый орган исключительно в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО. Срок ее представления — не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, - информирует Елена Егорова.

Налоговые агенты, применяющие освобождение от уплаты НДС на основании ст. 145 НК РФ, вправе представить декларацию по НДС на бумаге.

НДС уплачивается равными долями в течение трех месяцев до 28 числа каждого месяца, следующего за истекшим кварталом.