Крупный бизнес о планах на 2026 год: видят возможности, но действуют осторожно

Экономика 02.02.2026 15:24
Более 100 руководителей крупнейших компаний России из 12 отраслей экономики приняли участие в совместном исследовании финансовой устойчивости и корпоративных практик крупного российского бизнеса, организованном банком ВТБ и Школой финансов НИУ ВШЭ. Как сообщает ИА «Высота 102», все они видят инвестиционные возможности в российской экономике и 2026 год планируют использовать для укрепления финансовых показателей, накопления ресурсов и тщательной проработки следующих шагов.  

Ожидания. Сдержанные, но положительные

Представители розничной торговли и транспорта отметили в ходе исследования снижение внутреннего спроса – ожидание по средневзвешенному прогнозу роста выручки на 2026 год составляет 3%. При этом каждый четвертый руководитель оказался оптимистичен в прогнозах относительно своего бизнеса. Так, например, представители электроэнергетики и нефтегазового сектора ожидают в этом году опережающего роста продаж в денежном выражении.  

75% российских компаний в 2026 году планируют заимствования в рублях – валютные риски воспринимаются как более опасные. Валютное кредитование рассматривают экспортеры с валютной выручкой: нефтегазовая отрасль (78%), металлургия (36%), химия (44%). Средний прогноз курса на конец 2026 года от участников опроса — 94 рубля за доллар. Однако большинство респондентов считают курс рубля плохо прогнозируемым в нынешних условиях.

Ключевой тренд, подчеркивают организатор исследования, – крупный бизнес видит привлекательные инвестиционные возможности в национальной экономике. 

Так 18% компаний, в основном из сырьевых отраслей (металлургия – 30%, нефтегазовая отрасль – 50%), готовы к новым инвестициям, видя возможности внутри страны. Остальные пока предпочитают стратегию сохранения капитала.

Главным вызовом этого года бизнес называет обслуживание долга даже при умеренной долговой нагрузке (1,7 по чистый долг/EBITDA). 65% корпоративных кредитов выданы по плавающей ставке, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Корпоративный сектор считает «комфортными» ставки по кредитам в районе 12%, что достижимо при снижении ключевой до 9–9,5%.

Мнения экспертов: 

– Осторожные прогнозы – признак ответственного управления. Российский бизнес демонстрирует зрелость и высокую способность к адаптации и планированию работы в условиях санкционных ограничений и макроэкономической неопределённости. Компании закладывают прочный фундамент для будущего роста, реструктуризируя цепочки поставок и придерживаясь консервативных финансовых стратегий. Вместе с тем, эффективность этих шагов в среднесрочной перспективе зависит от нормализации денежно-кредитных условий, снижения геополитической напряжённости и формирования благоприятных инвестиционных условий, Виталий Сергейчук, член правления ВТБ.

 – Результаты исследования убедительно показывают, что российский бизнес вновь продемонстрировал свое уникальное качество — антихрупкость в условиях внешних ограничений и геополитического «шторма». Компании за короткие сроки накопили бесценный опыт управления, а также выстроили новые цепочки поставок. Эта практика адаптации и консолидации ресурсов станет фундаментом для следующей волны экономического развития. Принципиально важно, что бизнес продолжает видеть в российской экономике значительные инвестиционные возможности. Это создаёт объективный потенциал для долгосрочного устойчивого роста темпами, превышающими среднемировые – ожидаем, что для этого в скором времени сложатся макроэкономические предпосылки, – Ярослав Кузьминов, научный руководитель НИУ ВШЭ.

