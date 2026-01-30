Раскрыт секрет рекордной яйценоскости волгоградских несушек





В Волгоградской области в 2025 году произведено 836,8 млн штук яиц, что на 9,8 млн штук больше, чем в 2024 году. Такие данные сообщили в Волгоградстате.

Основную долю производства обеспечивают сельскохозяйственные организации, которые произвели 544,7 млн штук яиц, или 65,1% от общего объема. Прирост производства яиц в сельскохозяйственных организациях составил 5,1%.

Всего за 2025 год крупными, средними и малыми сельскохозяйственными организациями региона отгружено 526,9 млн штук яиц, или 104,7% к 2024 году.

Средняя яйценоскость одной курицы-несушки в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2025 году составила 362 яйца. Этот показатель превысил на 9% прошлогодний. По продуктивности кур-несушек Волгоградская область занимает первое место в Южном федеральном округе.

В Банке России в аналитическом обзоре также указывали, что птицефабрики смогли нарастить производство яиц благодаря высокой обеспеченности собственными кормами. Также увеличились запасы продукции. В итоге это повлияло на снижение цен. За 12 месяцев яйца подешевели больше всего – на 32,80%. По последним данным Волгоградстата, средняя стоимость десятка в начале 2026 года составляет 71 рубль.



