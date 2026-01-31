Главное

 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
Генпрокурор РФ помог волгоградской фирме снизить таможенные платежи

31.01.2026 12:21
Компании из Волгоградской области, которая занимается импортом товаров из Ирана, Китая, Индии и Турции, удалось добиться уменьшения таможенных платежей после обращения к Генеральному прокурору России Александру Гуцану.

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, генеральный директор ООО «Твелманс Тиссью» Наталия Тонких попала на личный прием к Генпрокурору, где рассказала о необоснованном увеличении должностными лицами Новороссийского таможенного поста Новороссийской таможни стоимости ввезенной продукции и доначислении таможенных платежей.

- Проведенными по поручению Генпрокурора России надзорными мероприятиями установлено, что в нарушение статьи 45 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза за основу для корректировки таможенной стоимости выбрана не соответствующая по своим характеристикам партия товаров. Это повлекло увеличение размера таможенных платежей, - сообщили в надзорном органе.

Представление с требованием устранить допущенные нарушения было внесено начальнику Южного таможенного управления. В результате организации возвращены необоснованно взысканные платежи.

Согласно открытой информации, ООО «Твелманс Тиссью» является импортером продукции из Ирана и оптовым поставщиком для сегмента HoReCa. Также продукция поставляется и из других стран – Индии, Китая и Турции.

Фото: Генеральная прокуратура РФ


