Генпрокурор РФ помог волгоградской фирме снизить таможенные платежи

Компании из Волгоградской области, которая занимается импортом товаров из Ирана, Китая, Индии и Турции, удалось добиться уменьшения таможенных платежей после обращения к Генеральному прокурору России Александру Гуцану.

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, генеральный директор ООО «Твелманс Тиссью» Наталия Тонких попала на личный прием к Генпрокурору, где рассказала о необоснованном увеличении должностными лицами Новороссийского таможенного поста Новороссийской таможни стоимости ввезенной продукции и доначислении таможенных платежей.

- Проведенными по поручению Генпрокурора России надзорными мероприятиями установлено, что в нарушение статьи 45 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза за основу для корректировки таможенной стоимости выбрана не соответствующая по своим характеристикам партия товаров. Это повлекло увеличение размера таможенных платежей, - сообщили в надзорном органе.

Представление с требованием устранить допущенные нарушения было внесено начальнику Южного таможенного управления. В результате организации возвращены необоснованно взысканные платежи.

Согласно открытой информации, ООО «Твелманс Тиссью» является импортером продукции из Ирана и оптовым поставщиком для сегмента HoReCa. Также продукция поставляется и из других стран – Индии, Китая и Турции.

Фото: Генеральная прокуратура РФ





