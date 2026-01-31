Минобороны РФ уточнило, при каких болезнях не мобилизуют в военное время

Перечень заболеваний, при которых граждане не могут заключить контракт в условиях мобилизации, военного положения или военное время, расширен с 26 до 35. Обновленный список опубликовало Минобороны РФ. Приказ подписан министром обороны Андреем Белоусовым.

В новый перечень вошли такие заболевания, как туберкулез, ВИЧ, злокачественные образования, сахарный диабет, эпилепсия, а также болезни, связанные с заболеванием сосудов, сердца и легких. В длинном перечне также указаны заболевания, связанные с повреждением центральной нервной системы, болезни, связанные с повреждением зрения и слуха, отсутствие и деформация конечностей и др.

Ранее действующий перечень заболеваний, при которых гражданин, признанный ограниченно годным к прохождению воинской службы, не может заключить контракт, утратил силу.

Фото V102.RU (архив)

