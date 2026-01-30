Под Волгоградом МЧС снова закрыло саратовскую трассу из-за тумана





Вечером 30 января в Волгоградской области оказалось частично закрыто движение автомобильного транспорта по саратовской трассе. Из-за непогоды ГУ МЧС России ввело запрет на проезд грузовиков и пассажирского транспорта на участке дороги в границах Волгограда и Камышина.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Волгоградской области (туман, ограниченная видимость менее 50 м), в превентивных целях введено ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств до особого распоряжения на следующем участке автомобильной дороги федерального значения: на территории Городищенского, Дубовского и Камышинского районов Волгоградской области с 21:00 30.01.2026 с 512 до 672 км автомобильной дороги федерального значения Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», — говорится в сообщении МЧС.

Специалисты просят автолюбителей заранее продумывать свой маршрут и соблюдать скоростной режим, соответствующий текущей дорожной обстановке.

Напомним, ранее ограничения на данном участке дороги также вводились вечером 29 января.