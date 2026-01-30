В Волжском отменены дополнительные электрички в Волгоград на 31 января





Дополнительные электрички, которые должны были курсировать из Волжского в Волгоград 31 января, отменены. Об этом сообщили вечером 30 января в Приволжской железной дороге.

Напомним, электричка №6425/6426 Волжский – Шпалопропитка должна была отправится со ст. Волжский в 10:47 и прибыть на ст. Шпалопропитка в 12:31. А электричка №6442/6441 Шпалопропитка – Волжский должна была выйти со ст. Шпалопропитка в 18:05 и прибыть на ст. Волжский в 19:46.

В компании сообщили, что отмена рейсов произошла по техническим причинам. Пассажиров просят ознакомиться с графиком на данные даты на сайте ПривЖД.