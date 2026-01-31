Волгоградцам рассказали о новых правилах получения семейной ипотеки





С 1 февраля 2026 года программа «Семейная ипотека» для волгоградцев заработает по новым правилам. Как сообщил «Известиям» руководитель бизнес-направления в «Авито» Артур Ахметов, теперь некоторые опции ипотеки ограничат для ряда граждан.

– В последние месяцы 2025 года снижение ключевой ставки ЦБ РФ и предстоящие изменения по «Семейной ипотеке» заметно стимулировали активность на первичном рынке жилья. В декабре россияне заключили 83,5 тыс. ДДУ – рекорд за последние два года (+75% год к году, +32% к ноябрю). Отчасти это было ответом на предстоящее обновление условий по программе, – пояснил Ахметов.

Так, ранее существовавшее понятие «донорской» ипотеки, когда покупатель мог привлечь соответствующего требованиям программы созаемщика с ребенком и получить сниженную ставку, теперь будут работать в ином порядке. С основного заемщика будут в первую очередь списываться ежемесячные платежи. Если у гражданина нет достаточного для этого дохода, банк может не одобрить ипотеку на данных условиях.

– Второй механизм, который был возможен до нововведений, – оформление сразу двух кредитов по программе «Семейная ипотека», по одной на каждого родителя. Работало это так: муж оформлял ипотеку на одну квартиру, а во второй сделке формально отказывался от участия (через брачный договор или согласие супруга), чтобы жена могла взять второй кредит только на себя. Она же предварительно отказывалась от участия в первом договоре, – поделился эксперт.

Если человек состоит в браке, то автоматически включается в число созаемщиков и должен быть отражен в кредитном договоре. Отмечается, что все описанные выше нововведения касаются только кредитов, выданных по программе «Семейная ипотека» после 1 февраля 2026 года. По оформленным ранее договорам сохраняются все условия: ставка и параметры действуют до полного погашения.

– У разведенных родителей возможность оформить кредит по программе отдельно на себя также сохраняется. Отдельно эксперт разобрал случай, когда люди вступают в брак после того, как каждый в паре ранее оформил «Семейную ипотеку» (например, оба были в разводе, у каждого есть ребенок). В таком кейсе условия по обоим действующим кредитам сохраняются: банк не вправе пересматривать их параметры только из-за изменения семейного статуса, а второй супруг не «подключается» автоматически к уже действующим кредитам. Так что основания переводить ставку на рыночную здесь отсутствуют, – заключил специалист.