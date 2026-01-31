Индексация 40 выплат и пособий: законы, которые изменят жизнь волгоградцев в феврале





С 1 февраля 2026 года вступает в силу ряд законов, которые направлены на защиту и благосостояние граждан России, в том числе жителей Волгоградской области. Среди них: индексация ряда выплат и пособий, а также защита прав потребителей.

Подробнее об изменениях – в материале ИА «Высота 102».

Выплаты и пособия

С февраля 2026 года проиндексируется более 40 различных выплат, пособий и компенсаций на 5,6%. Изменения произойдут в связи с фактическим индексом потребительских цен за предыдущий год.

Волгоградцев ждет увеличение размера материнского капитала. Он составит 728,9 тысячи рублей на первого ребенка и еще 234,3 тысячи за второго. Если же сертификат на первого ребенка остался нетронутым, то при рождении второго ребенка выплата составит 963,2 тысячи рублей.

Также будет повышен размер пособий при рождении или усыновлении ребенка по уходу за ним до 1,5 лет для неработающих родителей, и ежемесячные денежные выплаты матерям-героиням.

Индексация затронет доплаты к пенсии, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, а также безработным волгоградцам.

Защита прав потребителей

Теперь при возврате технически сложных товаров – холодильников, телевизоров и мониторов – потребитель вправе требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного товара на момент разрешения спора.

Также с февраля 2026 года не будут взиматься штрафы с продавцов в случаях, если:

- требование потребителя не было удовлетворено в добровольном порядке по его вине.

- изготовитель (исполнитель, продавец) не исполнил свои обязательства из-за нарушения его контрагентом обязанностей по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), необходимых для исполнения обязательств перед потребителем.

- до обращения в суд потребитель и изготовитель заключили медиативное соглашение.