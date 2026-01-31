Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
Общество

Индексация 40 выплат и пособий: законы, которые изменят жизнь волгоградцев в феврале

Общество 31.01.2026 06:23
0
31.01.2026 06:23


С 1 февраля 2026 года вступает в силу ряд законов, которые направлены на защиту и благосостояние граждан России, в том числе жителей Волгоградской области. Среди них: индексация ряда выплат и пособий, а также защита прав потребителей. 

Подробнее об изменениях – в материале ИА «Высота 102». 

Выплаты и пособия

С февраля 2026 года проиндексируется более 40 различных выплат, пособий и компенсаций на 5,6%. Изменения произойдут в связи с фактическим индексом потребительских цен за предыдущий год. 

Волгоградцев ждет увеличение размера материнского капитала. Он составит 728,9 тысячи рублей на первого ребенка и еще 234,3 тысячи за второго. Если же сертификат на первого ребенка остался нетронутым, то при рождении второго ребенка выплата составит 963,2 тысячи рублей. 

Также будет повышен размер пособий при рождении или усыновлении ребенка по уходу за ним до 1,5 лет для неработающих родителей, и ежемесячные денежные выплаты матерям-героиням. 

Индексация затронет доплаты к пенсии, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, а также безработным волгоградцам. 

Защита прав потребителей

Теперь при возврате технически сложных товаров – холодильников, телевизоров и мониторов – потребитель вправе требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного товара на момент разрешения спора. 

Также с февраля 2026 года не будут взиматься штрафы с продавцов в случаях, если: 

- требование потребителя не было удовлетворено в добровольном порядке по его вине.

- изготовитель (исполнитель, продавец) не исполнил свои обязательства из-за нарушения его контрагентом обязанностей по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), необходимых для исполнения обязательств перед потребителем.

- до обращения в суд потребитель и изготовитель заключили медиативное соглашение.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.01.2026 08:57
Общество 31.01.2026 08:57
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2026 08:26
Общество 31.01.2026 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2026 07:30
Общество 31.01.2026 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2026 06:49
Общество 31.01.2026 06:49
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2026 06:23
Общество 31.01.2026 06:23
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 22:11
Общество 30.01.2026 22:11
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 21:30
Общество 30.01.2026 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 20:52
Общество 30.01.2026 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 20:41
Общество 30.01.2026 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 20:24
Общество 30.01.2026 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 19:40
Общество 30.01.2026 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 19:27
Общество 30.01.2026 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 19:11
Общество 30.01.2026 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 18:59
Общество 30.01.2026 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 18:25
Общество 30.01.2026 18:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:59
«Сплошной каток»: пробка из грузовиков образовалась из-за ДТП на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Трассу от Волгограда до Камышина открыли для движения утром 31 январяСмотреть фотографии
08:57
Волгоградцам рассказали, сколько заплатят за больничный в 2026 годуСмотреть фотографии
08:26
Минобороны РФ уточнило, при каких болезнях не мобилизуют в военное времяСмотреть фотографии
07:30
Дроны ВСУ миновали Волгоградскую область ночью 31 январяСмотреть фотографии
07:16
Новый рекорд на «Кубке Сталинграда»Смотреть фотографии
06:49
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:23
Индексация 40 выплат и пособий: законы, которые изменят жизнь волгоградцев в февралеСмотреть фотографии
22:11
Под Волгоградом МЧС снова закрыло саратовскую трассу из-за туманаСмотреть фотографии
21:47
Гандболистки «Динамо-Синары» в гостях победили «Университет»Смотреть фотографии
21:30
В Волжском отменены дополнительные электрички в Волгоград на 31 январяСмотреть фотографии
21:11
Бывший защитник «Ротора» вернулся в минское «Динамо»Смотреть фотографии
20:52
Волгоградцев предупредили о подорожании смартфонов на 30%Смотреть фотографии
20:41
В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололёдаСмотреть фотографии
20:24
«Кипяток течёт, проводку закоротило»: в общежитии на ул. Дегтярёва волгоградцев накрыл ливень из кипяткаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:59
Кирилл Киватцев вышел в полуфинал Фьючерса в ЕгиптеСмотреть фотографии
19:40
Детскому хирургу из Волжского коллеги успешно пересадили сердцеСмотреть фотографии
19:27
Волгоградским ветеранам СВО упростили получение выплаты на свой бизнесСмотреть фотографии
19:11
«Мародёров расстреливать на месте»: в Волгограде госархив раскрыл уникальные документы о боях за СталинградСмотреть фотографии
18:59
Под Волгоградом бизнесменша кинула на деньги мать героя СВОСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде задержали нелегала из Азербайджана с поддельными правамиСмотреть фотографии
18:25
Минюст перекрыл «кислород» беглому оппозиционеру Кочегину*Смотреть фотографии
17:11
Как уберечь деньги от инфляции в 2026 году: советы профессора Ирины МаксимовойСмотреть фотографии
16:35
Волгоградцев могут ограничить во внесении наличных через банкоматСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде осудят водителя-иностранца, покалечившего трех человекСмотреть фотографии
15:52
Барабанщицы, ретро-авто и оружие: как в ЦПКиО отметят годовщину освобождения СталинградаСмотреть фотографии
15:32
В Волгоградской области Сергей Водолагин назначен врио главы комитета природыСмотреть фотографии
15:08
«Ротор» сыграет с «Окжетпесом» в Турции 31 январяСмотреть фотографии
14:45
Пруды очистных сооружений в Волгограде остаются местами обитания краснокнижных птицСмотреть фотографии
14:06
Домашний интернет «лёг» на севере Волгограда из-за аварииСмотреть фотографии
 