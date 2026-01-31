



В Волгоградской области ожидают второго пришествия морозов. После кратковременной передышки в регион нагрянут холода, которые специалисты готовы назвать аномальными.

В январе морозы, в последние годы ставшие волгоградской притчей во языцех, застали многих горожан врасплох. Еще недавно сетуя на необыкновенное потепление, часть жителей с удивлением обнаружила, что за время затяжных оттепелей они совершенно отвыкли от традиционной зимней погоды.

А вот волгоградских синоптиков цифры на столбиках термометров поразила чуть меньше. По их словам, падение температур за отметку в -20 хотя и не случалось уже несколько лет, все же не дотянулось до установленных в регионе температурных рекордов.

- Температурный минимум января в Волгоградской области – 29 градусов мороза. В этом же году мы пока регистрировали понижение до 22 градусов, - комментирует специалист волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев. - То есть до рекордов нам пока далековато. Хотя уже в первых числах февраля ситуация может измениться.





Ненадолго отпустив город из своих ледяных объятий, в воскресенье зима продолжит свою морозную «серию». Из-за надвигающегося на регион арктического фронта синоптики прогнозируют не только снегопады и гололедицу на дорогах, но и головокружительное падение температуры.

- Ночью первого февраля в Волгоградской области похолодает до 8-13 градусов. Далее столбики термометров опустятся до -15-20 градусов мороза, а в отдельных северных районах – до - 25-28, - продолжает метеоролог. – Днем же нас ожидают 9-14 градусов мороза, а по северу – до – 18. По предварительным прогнозам, такая погода задержится в наших краях до 7-8 февраля. После холода отступят от региона, но положительных температур ждать все же не стоит.





В дни экстремального похолодания синоптики не исключают объявления штормового предупреждения.

- Что касается осадков, то в ближайшие дни до нас дойдет фронт циклона, обрушившегося на Московскую область, - заключает Михаил Гордеев. – Катаклизмов, случившихся на уходящей неделе в Москве, мы, конечно, не ожидаем, но снега на улицах города однозначно станет больше.





Фото Павла Мирошкина