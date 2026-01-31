Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Волгоградской области. В регионе в ближайшие дни прогнозируются два погодных явления, из-за которых высока вероятность стихийных бедствий и ущерба.

Так, до 18:00 мск 1 февраля в регионе будет сильный туман и гололедно-изморозевые явления. До 00:00 мск 2 февраля ожидается в отдельных районах гололед, сложные сочетания с сильным ветром до 15-20 м/с.

Напомним, что накануне поздно вечером в Волгоградской области из-за тумана было введено временное ограничение движения на федеральной автодороге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград, км 512км-672-км (от г. Волгограда до г. Камышина).





