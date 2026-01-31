«Сплошной каток»: пробка из грузовиков образовалась из-за ДТП на подъезде к Волгограду





В Городищенском районе Волгоградской области движение у рабочего поселка Ерзовка затруднено. Как сообщают очевидцы, затор из фур в сторону Волгограда образовался из-за ДТП с участием грузовика «Красное и Белое».

На видео, которое сняли проезжающие мимо водители, видно, что в колонну выстроились больше десятка грузовиков, которые не трогаются с места.

- Трасса от Дубовки до Тракторного района Волгограда сплошной каток, - сообщают автомобилисты ИА «Высота 102». – Пока ехали, на этом участке два ДТП произошло.

Подробности происшествия уточняются в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео «Дубовский базар» / t.me





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!