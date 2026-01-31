Главное

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
Происшествия

«Сплошной каток»: пробка из грузовиков образовалась из-за ДТП на подъезде к Волгограду

Происшествия 31.01.2026 09:59
0
31.01.2026 09:59



В Городищенском районе Волгоградской области движение у рабочего поселка Ерзовка затруднено. Как сообщают очевидцы, затор из фур в сторону Волгограда образовался из-за ДТП с участием грузовика «Красное и Белое». 

На видео, которое сняли проезжающие мимо водители, видно, что в колонну выстроились больше десятка грузовиков, которые не трогаются с места. 

- Трасса от Дубовки до Тракторного района Волгограда сплошной каток, - сообщают автомобилисты ИА «Высота 102». – Пока ехали, на этом участке два ДТП произошло.

Подробности происшествия уточняются в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео «Дубовский базар» / t.me


Лента новостей

12:46
Волгоградцам объяснили, как записаться к врачу через МАХСмотреть фотографии
12:21
Генпрокурор РФ помог волгоградской фирме снизить таможенные платежиСмотреть фотографии
11:34
Водитель фуры совершил смертельный обгон на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
Шокирующий момент наезда трамвая на женщину в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
«Левка, тебе там подарок! Там наши пришли!»: пронзительные воспоминания детей об окончании Сталинградской битвыСмотреть фотографии
09:59
«Сплошной каток»: пробка из грузовиков образовалась из-за ДТП на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Трассу от Волгограда до Камышина открыли для движения утром 31 январяСмотреть фотографии
08:57
Волгоградцам рассказали, сколько заплатят за больничный в 2026 годуСмотреть фотографии
08:26
Минобороны РФ уточнило, при каких болезнях не мобилизуют в военное времяСмотреть фотографии
07:30
Дроны ВСУ миновали Волгоградскую область ночью 31 январяСмотреть фотографии
07:16
Новый рекорд на «Кубке Сталинграда»Смотреть фотографии
06:49
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:23
Индексация 40 выплат и пособий: законы, которые изменят жизнь волгоградцев в февралеСмотреть фотографии
22:11
Под Волгоградом МЧС снова закрыло саратовскую трассу из-за туманаСмотреть фотографии
21:47
Гандболистки «Динамо-Синары» в гостях победили «Университет»Смотреть фотографии
21:30
В Волжском отменены дополнительные электрички в Волгоград на 31 январяСмотреть фотографии
21:11
Бывший защитник «Ротора» вернулся в минское «Динамо»Смотреть фотографии
20:52
Волгоградцев предупредили о подорожании смартфонов на 30%Смотреть фотографии
20:41
В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололёдаСмотреть фотографии
20:24
«Кипяток течёт, проводку закоротило»: в общежитии на ул. Дегтярёва волгоградцев накрыл ливень из кипяткаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:59
Кирилл Киватцев вышел в полуфинал Фьючерса в ЕгиптеСмотреть фотографии
19:40
Детскому хирургу из Волжского коллеги успешно пересадили сердцеСмотреть фотографии
19:27
Волгоградским ветеранам СВО упростили получение выплаты на свой бизнесСмотреть фотографии
19:11
«Мародёров расстреливать на месте»: в Волгограде госархив раскрыл уникальные документы о боях за СталинградСмотреть фотографии
18:59
Под Волгоградом бизнесменша кинула на деньги мать героя СВОСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде задержали нелегала из Азербайджана с поддельными правамиСмотреть фотографии
18:25
Минюст перекрыл «кислород» беглому оппозиционеру Кочегину*Смотреть фотографии
17:11
Как уберечь деньги от инфляции в 2026 году: советы профессора Ирины МаксимовойСмотреть фотографии
16:35
Волгоградцев могут ограничить во внесении наличных через банкоматСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде осудят водителя-иностранца, покалечившего трех человекСмотреть фотографии
 