Жительница Волгоградской области обратилась в телепроект «Жди меня» с надеждой найти своего младшего брата Дмитрия Михайловича Ломского, которого в 2-х летнем возрасте забрали из семьи и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

По словам его старшей сестры Марины, которая пришла в студию телепередачи и рассказала драматичную историю семьи, Дима родился 12 апреля 1995 года в Котельниковском районе Волгоградской области в многодетной семье.

- У нас в семье 12 детей. Я самая старшая. Жили хорошо. Большая дружная семья, всё было замечательно до определенного момента, - начала свой печальный рассказ Марина. – Когда мне исполнилось 14 лет, то у мамы что-то надломилось. Она начала выпивать.

Марина вспоминает, что мама, которая еще совсем недавно уделяла много времени семье, занималась детьми и водила их на речку купаться, резко изменилась. Вскоре к выпивке пристрастился и отец, а дети остались предоставлены сами себе.

- Как самая старшая, я следила и помогала в воспитании детей. Также сестра, которая на три года младше меня, тоже сильно помогала, - говорит Марина. – В 16 лет я пошла работать на ферму дояркой и продолжала учиться в школе.

Марина в 1995 году сама стала мамой. В январе у нее родился сын, а в апреле брат – Дмитрий. Из-за того, что молоко у мамы испортилось, ей пришлось подкармливать и братика. Фактически Марина заменила брату родную мать.





Вскоре к ним в хутор Генераловский из Котельниково приехали представители органов опеки, так как к ним поступила информация о ситуации в многодетной семье, где оба родителя выпивали. Несмотря на протесты старший детей, 9 младших все же забрали в приют. Однако Марина никогда не теряла надежды, что всё наладится. Ей тогда было 20 лет. Она хотела оформить опеку над братьями и сестрами, но ей не разрешили, так как у нее самой был маленький ребенок. Бабушке из-за состояния здоровья тоже детей не отдали.

Когда Марина с сестрой и отцом в очередной раз приехали навестить младших, их в приюте не оказалось. Позже выяснилось, что самых маленьких отправили в детский дом в Серафимовичский район. Те, которые постарше, несколько раз сбегали, но их находили и возвращали под опеку государства. А Дима в этот период пропал. Родственникам сказали, что он в больнице, но эта информация не подтвердилась. Через некоторое время стало известно, что его якобы усыновили.

Изъятые из семьи дети прожили в детдоме 9 лет, но Диму они так и не видели. Со временем семье удалось воссоединиться, в том числе благодаря настойчивости и упорству старших сестер.

- Всех нашли, кроме Димы. Мы воссоединились. Живем недалеко друг от друга. У нас большая и дружная семья, - говорит с улыбкой Марина.

Однако женщина, как и ее близкие, не оставляют надежды найти и младшего брата. Воссоединившихся братьев и сестер тоже показали в передаче. Они поддерживают Марину в ее желании отыскать Диму.

- Всегда была мечта узнать, как у него жизнь сложилась. Жив ли. Всё ли в порядке. Хочется встретиться, поговорить, если, конечно, Дима сам захочет, - говорят его биологические родственники.

Семья верит, что их брат найдется и программа «Жди меня» поможет им воссоединиться.

Скриншот с эфира программы от 30.12.2026 года

