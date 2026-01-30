Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъекты
Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда
«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне
В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото
В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололёда

30.01.2026 20:41
30.01.2026 20:41


Гидрометцентр выпустил новое предупреждение для Волгоградской области. На фоне ночных заморозков в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за гололёда.

По данным специалистов, разгул стихии ожидается в ближайшие трое суток. При этом осложнит ситуацию сильный ветер. Возможны порывы до  20 м/с. Непогода ожидается вплоть до полуночи 2 февраля.

Одновременно в Волгоградской области действует жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана. Ухудшение видимости возможно в отдельных районах региона до 18:00 1 февраля. На фоне заморозков метеорологи предупреждают об опасности перехода тумана в гололёдно-изморозевые отложения.

Напомним, специалисты выделяют четыре уровня погодной опасности: зелёный – оповещения не требуются; жёлтый – погода потенциально опасна; оранжевый – имеется угроза стихийных бедствий и нанесения ущерба; красный – возможны крупные разрушительные катастрофы.

30.01.2026 22:11
30.01.2026 21:30
30.01.2026 20:52
30.01.2026 20:41
30.01.2026 20:24
30.01.2026 19:40
30.01.2026 19:27
30.01.2026 19:11
30.01.2026 18:59
30.01.2026 18:25
30.01.2026 16:35
30.01.2026 16:06
30.01.2026 15:52
30.01.2026 14:06
30.01.2026 13:55
22:11
Под Волгоградом МЧС снова закрыло саратовскую трассу из-за тумана
21:47
Гандболистки «Динамо-Синары» в гостях победили «Университет»
21:30
В Волжском отменены дополнительные электрички в Волгоград на 31 января
21:11
Бывший защитник «Ротора» вернулся в минское «Динамо»
20:52
Волгоградцев предупредили о подорожании смартфонов на 30%
20:41
В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололёда
20:24
«Кипяток течёт, проводку закоротило»: в общежитии на ул. Дегтярёва волгоградцев накрыл ливень из кипятка
19:59
Кирилл Киватцев вышел в полуфинал Фьючерса в Египте
19:40
Детскому хирургу из Волжского коллеги успешно пересадили сердце
19:27
Волгоградским ветеранам СВО упростили получение выплаты на свой бизнес
19:11
«Мародёров расстреливать на месте»: в Волгограде госархив раскрыл уникальные документы о боях за Сталинград
18:59
Под Волгоградом бизнесменша кинула на деньги мать героя СВО
18:40
В Волгограде задержали нелегала из Азербайджана с поддельными правами
18:25
Минюст перекрыл «кислород» беглому оппозиционеру Кочегину*
17:11
Как уберечь деньги от инфляции в 2026 году: советы профессора Ирины Максимовой
16:35
Волгоградцев могут ограничить во внесении наличных через банкоматы
16:09
В Волгограде осудят водителя-иностранца, покалечившего трех человек
15:52
Барабанщицы, ретро-авто и оружие: как в ЦПКиО отметят годовщину освобождения Сталинграда
15:32
В Волгоградской области Сергей Водолагин назначен врио главы комитета природы
15:08
«Ротор» сыграет с «Окжетпесом» в Турции 31 января
14:45
Пруды очистных сооружений в Волгограде остаются местами обитания краснокнижных птиц
14:06
Домашний интернет «лёг» на севере Волгограда из-за аварии
13:55
Закончилась история старейшей школы Волгоградской области: ее закрыли после коммунального ЧП
13:38
Силовики уложили лицом в пол продавшегося мошенникам 17-летнего волгоградца
13:29
В Волгоградской области открыли движение по трассе Р-228
13:23
По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъекты
13:06
Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
12:54
Районы-лидеры по жилищному строительству назвали в Волгограде
12:14
В Волгограде пенсионерка получила ожоги из-за загоревшегося обогревателя
12:03
Дело об организации порностудий в Волгограде передали в суд
 