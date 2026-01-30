В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололёда





Гидрометцентр выпустил новое предупреждение для Волгоградской области. На фоне ночных заморозков в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за гололёда.

По данным специалистов, разгул стихии ожидается в ближайшие трое суток. При этом осложнит ситуацию сильный ветер. Возможны порывы до 20 м/с. Непогода ожидается вплоть до полуночи 2 февраля.

Одновременно в Волгоградской области действует жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана. Ухудшение видимости возможно в отдельных районах региона до 18:00 1 февраля. На фоне заморозков метеорологи предупреждают об опасности перехода тумана в гололёдно-изморозевые отложения.

Напомним, специалисты выделяют четыре уровня погодной опасности: зелёный – оповещения не требуются; жёлтый – погода потенциально опасна; оранжевый – имеется угроза стихийных бедствий и нанесения ущерба; красный – возможны крупные разрушительные катастрофы.