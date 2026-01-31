Сегодня, 31 января, в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде показали военно-историческую реконструкцию пленения штаба 6-й немецкой полевой армии и фельдмаршала Фридриха Паулюса.





Это историческое событие произошло ровно 83 года назад в Сталинграде. Тогда 31 января 1943 года Паулюс был пленен вместе со своим штабом в подвале Центрального универмага. Несколько лет подряд исторические реконструкции проходили именно там, но с мая 2024 года универмаг был закрыт на глобальную реконструкцию.

В связи с приостановкой работы музея «Память», который находился в подвале Центрального универмага, историческую реконструкцию было решено перенести в другое место. Также обновился и формат этого мероприятия.





Зрители в зале наблюдали за действом, которое происходило на сцене конференц-зала музея-заповедника. Реконструкторы клуба «Пехотинец», которые уже много лет показывают сцену пленения Паулюса, с точностью воспроизвели все детали этого исторического события.













- Это был очень реалистично. Одежда, диалоги – всё как в кино. Всем понравилось настолько, что даже не хотелось расходиться. В конце всем залом спели под баян «Катюшу», - рассказали ИА «Высота 102» зрители.









Мероприятие сопровождалось показом тематического документального фильма и театрализованной постановкой «Солдатский привал». Также здесь работали интерактивные площадки «Вооружение Красной Армии периода Сталинградской битвы» и «Связь периода Великой Отечественной войны».





Напомним, что аналогичная реконструкция пройдет в музее-панораме «Сталинградская битва» и 1 февраля. Время сеансов - 11:00; 13:00 и 15:00 мск.









Фото Павла Мирошкина





