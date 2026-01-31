



Камера видеонаблюдения записала шокирующий момент наезда трамвая на женщину-пешехода в Центральном районе Волгограда. По данным ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем напротив дома №7 по улице Голубинской.

На записи видно, как женщину, которая переходит трамвайные пути, буквально сносит общественный транспорт.

Известно, что трамваем в момент ДТП управляла 25-летняя женщина-водитель. Пешеход чудом осталась жива. Ее госпитализировали в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!