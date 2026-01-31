Водитель фуры совершил смертельный обгон на трассе в Волгоградской области

Смертельное столкновение фуры с погрузчиком произошло на трассе Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе Волгоградской области.

По данным ГУ МВД России по региону, на 726 км автодороги 20-летний водитель большегруза Volvo решил совершить обгон, но не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с погрузчиком New Holland.

В результате ДТП водителя погрузчика с места происшествия увезли с травмами в больницу. Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





