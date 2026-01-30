Волгоградцев предупредили о подорожании смартфонов на 30%





Производители смартфонов уведомили российских ретейлеров о повышении цен на смартфоны на 10-30%. Изменение цен коснется волгоградцев уже в марта этого года.

Резкий скачок цен связан с дефицитом чипов памяти на рынке, который образовался из-за глобального спроса со стороны производителей ИИ. Из-за данной ситуации подорожание затронет смартфоны среднего и высокого ценового сегментов, а также модели с увеличенным объёмом встроенной памяти.

По информации ритейлеров, новые партии гаджетов уже поступают по повышенным закупочным ценам.