Под Волгоградом поезд №16 из Москвы протаранил легковушку

Пассажирский поезд №16, следующий из Москвы в Волгоград, столкнулся с легковым автомобилем, который выехал на пути перед приближающимся составом. В Приволжской железной дороге сообщили, что машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. К счастью, это происшествие обошлось без пострадавших.

- Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались, - уточнили в ПривЖД.

ДТП произошло в 11:29 мск на ж/д переезде между станциями Бударино и Разъезд 782 км в Новоаннинском районе Волгоградской области.

Из-за происшествия время задержки поезда №16 составило менее часа. На движение других пассажирских поездов ДТП не повлияло.





