Волгоградцам объяснили, как записаться к врачу через МАХ

Запись на прием к врачу в Волгоградской области можно сделать с помощью цифрового помощника «Мое здоровье» в мессенджере MAX. Облздрав 31 января опубликовал подробную инструкцию, как пользоваться ботом.

Для начала нужно перейти по ссылке и запустить бота, а потом подтвердить свое согласие на обработку персональных данных. После этого придется ответить и на другие вопросы цифрового помощника, который запросит серию и номер полиса ОМС. Чтобы запись была произведена успешно, необходимо быть прикрепленным к одной из поликлиник в Волгоградской области.





После прохождения записи, информация также появится в личном кабинете на сайте Госуслуги.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!