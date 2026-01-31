МЧС предупредило волгоградцев о скором приближении арктического холода

В Волгоградской области 1 и 2 февраля ожидается прохождение арктического фронта, что будет сопровождаться комплексом неблагоприятных погодных явлений – ледяным холодом и сильным ветром, а также обильными осадками. Экстренное предупреждение ГУ МЧС России по региону распространило 31 января.

Согласно прогнозу, 1 февраля в отдельных районах области произойдет налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ожидается гололед и сложные гололедно-изморозевое отложения в сочетании с сильным ветром 15-20 м/с. Это будет сопровождаться резким похолоданием. Так, ночью по северным районам температура понизится до -8…-13º, а в течение дня холод распространится на всю территорию области.

- 2 февраля ожидается дальнейшее усиление холода: ночью -15…-20º, при прояснениях -20…-25º, в отдельных южных районах -9…-14º; днем -9…-14º, по северной половине области -13…-18º, - предупреждает МЧС.

Жителей региона просят одеваться по погоде, соблюдать меры противопожарной безопасности и по возможности отказаться от поездок и длительных прогулок.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!