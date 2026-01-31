Врачи борются за жизнь волгоградки, попавшей под трамвай

В Волгограде пострадавшая от наезда трамвая девушка находится в реанимации больницы скорой медицинской помощи №25. Врачи борются за жизнь пациентки.

- Она проходит лечение в реанимационном отделении. Врачи предпринимают всё возможное для сохранения жизни и здоровья, - сообщили ИА «Высота 102» в облздраве.

Ранее сообщалось, что женщина-пешеход днем 30 января попала под трамвай напротив дома №7 по улице Голубинской в Центральном районе Волгограда. Шокирующее видео момента ДТП записала уличная камера видеонаблюдения.

Известно, что трамваем в момент ДТП управляла 25-летняя женщина. Пешеход чудом осталась жива. Ее увезли в больницу.





