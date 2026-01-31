Энергетики подготовились к ледяному дождю в Волгоградской области

В Волгоградской области в связи с ухудшением погодных условий энергетики находятся в режиме повышенной готовности. Как сообщили в РоссетиЮг, в регионе прогнозируются осадки и гололедно-изморозевые явления.

Для ликвидации возможных нештатных ситуаций подготовлено 226 бригад – это 1 112 специалистов и 690 единиц спецтехники. Также в распоряжении энергетиков находятся 94 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью порядка 5,4 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону контакт-центра компании 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (для мобильных устройств).





